ATN y gobernadores: el ministro Catalán justificó el veto y pidió diálogo con las provincias
El ministro del Interior señaló que el Gobierno busca mantener el diálogo con los gobernadores, aunque advirtió que no permitirán que los ATN se conviertan en recursos de libre disponibilidad. También habló de la relación con Axel Kicillof y respondió a las críticas de mandatarios de Provincias Unidas.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, se refirió este sábado al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. El funcionario nacional defendió la medida y pidió a los mandatarios provinciales “comprender” que se trata de recursos destinados a situaciones de emergencia y no de un mecanismo para financiar gastos corrientes.
“La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación”, sostuvo Catalán en declaraciones radiales. En ese sentido, remarcó que el Gobierno nacional no pretende cortar la asistencia a las jurisdicciones, sino garantizar que los fondos se utilicen bajo criterios de urgencia.
El veto presidencial generó críticas inmediatas desde distintos sectores provinciales, que consideraban que el reparto automático de los ATN permitiría dar mayor previsibilidad a las cuentas locales. Sin embargo, Catalán insistió en que el mecanismo actual permite priorizar situaciones excepcionales, como catástrofes naturales o emergencias sociales y económicas.
En paralelo, el ministro del Interior dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo analice otras alternativas de apoyo financiero para las provincias. “Está en evaluación”, dijo en relación a la creación de una línea de crédito específica, aunque evitó dar detalles sobre plazos o montos.
La relación con la provincia de Buenos Aires también fue abordada por el funcionario, quien aclaró que no existen obstáculos para el diálogo con el gobernador Axel Kicillof. “No hay inconvenientes si la idea es conversar por el bien de los bonaerenses. Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica”, señaló Catalán.
En esa línea, destacó como un gesto positivo la coordinación con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para garantizar la logística de los recientes comicios en la provincia. “Ese fue un ejemplo de cómo, cuando se dejan de lado las diferencias, se pueden resolver temas concretos para la gente”, apuntó.
Las críticas más duras al veto provinieron de los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Catalán relativizó los cuestionamientos y los enmarcó en el escenario político actual. “Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias”, evaluó.