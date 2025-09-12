El proyecto aprobado en el Congreso planteaba que el 58,8% de los ATN se distribuyera en forma automática entre las provincias, según los coeficientes de coparticipación, mientras que el 41,2% quedaría para la Nación.

En ese esquema, Chubut hubiera recibido $5.111 millones en el segundo semestre de 2025, cifra levemente inferior a los $5.438 millones obtenidos en los últimos tres semestres bajo el actual sistema discrecional.

La diferencia no es grande, pero lo relevante era la previsibilidad: con la ley, la provincia hubiera asegurado un flujo constante de fondos que, en años anteriores, fue nulo. Como publicó ADNSUR el 15 de julio, en 2022 y 2023 Chubut no percibió un solo peso en concepto de ATN.

LO QUE MUESTRAN LOS NÚMEROS DE 2025

Según datos de El Cronista, en lo que va del año el Gobierno nacional ya otorgó 18 ayudas financieras por $84.000 millones, pero mantiene en el fondo otros $194.232 millones sin asignar.

La distribución exhibe un sesgo político: Misiones fue la gran favorecida, con el 15% del total ($16.000 millones). También recibieron montos significativos Entre Ríos ($6.800 millones), Tucumán y Salta.

En cambio, provincias como Buenos Aires, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires no recibieron un solo peso.

El dato muestra cómo el Gobierno utiliza los ATN como herramienta de negociación política, repitiendo un mecanismo que Milei había prometido erradicar. Además, el año pasado retuvo una gran cantidad de estos fondos, lo que contribuyó a su objetivo de reducir el déficit fiscal, pero sin atender las necesidades puntuales de las provincias.

EL IMPACTO PARA CHUBUT

Con un coeficiente de coparticipación del 1,52%, Chubut está entre las provincias que menos fondos le corresponderían bajo el nuevo esquema. Pero ese reparto automático le hubiera dado algo que históricamente no tuvo: seguridad de recibir al menos un piso mínimo de recursos.

La provincia viene de ser sistemáticamente relegada en el reparto de ATN. Apenas en 2024, con la administración libertaria, percibió más de $4.500 millones, pero ese flujo fue excepcional y discrecional.

En contraste, por coparticipación federal, sólo en junio ingresaron $82.107 millones, y por regalías petroleras, otros $34.000 millones. El peso de los ATN en el total de ingresos provinciales es marginal (la masa salarial de septiembre, por ejemplo, fue de 131.000 millones de pesos), pero su importancia radica en la señal política: menos discrecionalidad y mayor equidad en el trato con las provincias.

LA PELEA QUE VIENE

Con el veto, Milei busca sostener el margen de maniobra de la Casa Rosada para premiar a aliados y castigar a opositores. Pero el costo político puede ser alto: gobernadores de distintos signos habían respaldado el proyecto porque les garantizaba reglas claras y previsibilidad.

La pelea por los ATN se cruza, además, con otra batalla en curso: la de la distribución del impuesto a los combustibles, que los gobernadores reclaman para financiar obras viales.

Son reclamos que, además, dan plafón a los gobernadores del ‘grito federal’, entre los que se encuentra el chubutense Ignacio Torres, para buscar diferenciarse políticamente del gobierno libertario y del peronismo, apuntando a construir una alternativa de ‘centro’ para 2027.