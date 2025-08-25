ATE lanzó un paro por tiempo indeterminado en reclamo de paritarias y pases a planta

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Comodoro Rivadavia inició un paro por tiempo indeterminado en reclamo de una mesa paritaria real, aumentos salariales y el pase a planta de trabajadores que hoy se encuentran bajo la modalidad de monotributistas. La medida fue definida en asamblea y se sostiene hasta obtener una respuesta del gobierno provincial.

La delegada de ATE, Evangelina Arbe, explicó que “venimos reclamando las paritarias abiertas que el gobierno se había comprometido a principios de agosto, y hasta la fecha no hay novedades”.

En ese sentido, criticó el anuncio del bono por presentismo, al que calificó de injusto: “la noticia del bono por presentismo, para la gente que tiene baja ausencia semestral, nos parece injusto. La inflación cero que dicen que hay no se refleja en los bolsillos, no se nota por el aumento de los precios en todos lados. Es insostenible la canasta familiar en la provincia, pero en Comodoro es muchísimo más”.

Arbe también advirtió sobre la falta de compromiso oficial respecto a la estabilidad laboral: “sabemos fehacientemente que no van a firmar ningún pase a planta a fin de año, nos preocupa muchísimo esto. La idea de hoy era entregar un petitorio en la delegación administrativa que es nuestro lugar de reclamo en Comodoro. Esperamos una respuesta positiva de que se nos convoque a una mesa paritaria y poder avanzar en alguna mejora laboral y salarial. Hasta el momento no fuimos convocados”.

La situación de los trabajadores precarizados es otro de los puntos críticos que denuncian desde el gremio. “La gente ya hizo la documentación hasta tres veces, tenemos hasta 270 monotributistas en Comodoro, en la provincia son muchos más. Nos parece una burla que nos estén haciendo esto. Es una vergüenza, el monotributista está cobrando 600.000 pesos”, sostuvo la dirigente.

En cuanto a la situación salarial, la dirigente de ATE fue contundente: “un 1,5% de aumento son $10.000 en el salario de un auxiliar, no alcanza ni para un kilo de carne. Veníamos de dos años de incrementos paulatinos, pero no se notaba esto cuando decíamos que había más inflación. Ahora, lamentablemente, es imposible llevar adelante un hogar. Los que pagan un alquiler están desesperados y hasta fueron desalojados o están viviendo con sus padres”.

Finalmente, Arbe destacó que la decisión de avanzar con la medida de fuerza surgió de la base trabajadora. “Se resolvió en asamblea un paro por tiempo indeterminado esperando la convocatoria a una paritaria real y que se cumpla, con los pases a planta igualmente”, remarcó.