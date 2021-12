El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena se mostró afectado por el ataque registrado contra los edificios de la procuración- en el marco de las manifestaciones en contra de la aprobación de la ley de zonificación minera- y aseguró que “Nunca vimos una cosa semejante. Realmente nada justifica lo que ha pasado. Para eso está la ley y los caminos institucionales”.

Asimismo, reconoció - en conferencia de prensa - que "estamos muy dolidos" porque no hubo solo perdidas de lugares físicos sin de expedientes con causas de abuso, de homicidio, defraudados y hay "personas" detrás de esos documentos.

En uno de los edificios públicos que fueron atacados en la jornada de este jueves en Rawson, se detectaron daños irreparables, así se desprende por ejemplo luego del atentado contra la sede del Superior Tribunal de Justicia, ubicada frente a la plaza Guillermo Rawson, y una cuadra en diagonal a Casa de Gobierno. Se incendiaron los expedientes de todas las causas contra el Estado y en muchos casos hay pruebas irrecuperables

Miguelarena aseguró "nos sentimos desamparados, nos cansamos de pedir auxilio a la policía y no recibimos ningún tipo de auxilio" y cuando los edificios estaban prendidos fuego "no había nadie intentando sofocar o apagar. Ellos me manifestaron que estaban siendo atacado en la jefatura y yo a los gritos pedía que envíen a la policía y a los bomberos para salvar algo”.

El funcionario aclaró que “Se va a pedir la suspensión de los plazos” en las causas tras los daños en la documentación afectada durante el incendio de los edificios. "Acá vamos a investigar todo”, dijo.

Y ratificó que se podría haber avanzado en un plebiscito. “Forma parte de la democracia semi directa de la población. Lo deberían haber hecho antes. Si tanta discusión había minería sí y minería no, que mejor manera no había de hacerlo a través de un plebiscito”

“Yo creo que se manejó muy mal. Se minimizó el asunto. Que no iba a pasar nada pero pasó lo que pasó”. Y aclaró: “Es una cuestión política que deben arreglar los políticos y no el Poder Judicial. Muchos responsable debe haber sin duda”.

"Vamos a investigar también la responsabilidad penal de aquellas personas jurídicas que tengan relación con el proyecto, por ejemplo, apoyo logístico", dijo y reiteró la figura de "instigadores" dentro de las movilizaciones que propiciaron los distintos ataques, para lo que ya se solicitaron registros de las cámara de seguridad. "Me ofrecieron mandarme material y computadoras, lo que me hiciera falta", dijo sobre su par de rionegrino y las muestras de solidaridad que recibió".