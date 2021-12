Son cuantiosas las pérdidas que se registraron en Casa de Gobierno, tras las manifestaciones antimineras que dejaron al histórico edificio en ruinas tras el incendio intencional de gran parte del lugar. Es que además de los daños estructurales también se perdió valiosa información para el funcionamiento de la administración pública provincial.

Según pudo conocer ADNSUR, los primeros peritajes de los bomberos y defensa civil, que serán complementados por especialistas del Instituto Provincial de la Vivienda, indican que por la temperatura de las paredes hay un peligro de derrumbe inminente, y por ello, se suspendió todo tipo de actividad dentro de Casa de Gobierno.

Además, se suman las pérdidas de mobiliarias, y de equipamiento que había en el lugar. El secretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Sergio De Cicco, tras un relevamiento de los daños afirmó que “las pérdidas de equipamiento son totales. Estamos retirando mientras podemos porque hay gente que sigue amenazando, cada vez que podemos ingresar a Casa de Gobierno”.

“Estamos hablando de una pérdida de no menos de 100 millones de pesos en equipamiento”, agregó en diálogo con Fm Bahía Engaño.

A continuación, De Cicco explicó que “la información que estaba guardada en los servidores, se está trabajando en otro sector de la ciudad de Rawson con algún equipo de backup y sacándole los disco que están en mal estado, quemados, con un equipo de especialistas”, con el fin de recuperar la máxima documentación posible para que la administración pública siga trabajando con normalidad.

Finalmente, el funcionario provincial reiteró que lo sucedido en Casa de Gobierno “no fue un incendio, si no que fue un acto de vandalismo y delincuencia. Hay que salir remarcando y no olvidarlo porque no fue por una protesta. Hay que dividir”, y confirmó que “es un lugar que lamentablemente no tiene recuperación”.