Asumió como concejal el carnicero que mató a un delincuente: Juró por las “víctimas de inseguridad”

En 2016 había aparecido en los medios por matar a un motochorro y hoy, Daniel “Billy” Oyarzún asumió como concejal en el municipio bonaerense de Zárate. En el momento de tomar posesión de su banca, juró por las “víctimas de inseguridad”.

El hecho que se juzgó a Oyarzún ocurrió el 13 de septiembre de ese año, cuando dos personas ingresaron a la carnicería donde él trabajaba para robarle y, tras disparar varias veces dentro del local, se llevaron 5 mil pesos. Según la investigación, Oyarzún salió a perseguir a los ladrones con su auto y en la huida los dos delincuentes se cayeron de la moto en la que se escapaban.

El carnicero alcanzó a uno de ellos, lo atropelló, lo impactó contra un poste y lo hirió de gravedad. Horas después, el delincuente falleció.

Dos años después, un jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres decidió absolver por unanimidad a Oyarzún. La fiscalía había solicitado que fuera condenado por exceso en la legítima defensa, la querella había pedido el homicidio simple, y la defensa solicitó su absolución. Pero el jurado interpretó que hubo legítima defensa y que el carnicero no tuvo intención de matar al delincuente.

Tras asumir como concejal, señaló: “Estoy muy orgulloso, soy un laburante, sigo en el rubro porque ahora soy empleado en un frigorífico, pero en los barrios seguimos padeciendo la inseguridad. En la pandemia me quisieron robar mi autito en la puerta de mi casa", aseguró.

Vale recordar que tras haber sido absuelto en un juicio por jurado de forma unánime, el carnicero inició su militancia en el espacio de Juntos por el Cambio, que a nivel local conduce el legislador municipal Marcelo Matzkin —quien responde al diputado nacional Cristian Ritondo—. “Ellos me bancaron en el peor momento, no creía en los políticos”, indicó Oyarzún y agregó: “Por eso también milito, porque acá en Zárate no se aguanta más la inseguridad”.

Tras la jura, Matzkin aseguró: “Está muy claro que estamos del lado de la víctima. Hay muchos Oyarzún en toda la provincia que hoy se sienten desprotegidos y que ‘Billy’ haya llegado es porque también ha logrado transformar el dolor en fuerza para seguir luchando contra la inseguridad y un espacio político que le abrió las puertas”.