RAWSON (ADNSUR) - Este lunes quedará formalizado el cambio en la titularidad de la Secretaría de Pesca de la provincia, lugar al que renunció por motivos personales el capitalino Adrián Awstin, y en el que el gobernador Mariano Arcioni decidió que asumirá hoy el actual número 2 de ese área, el subsecretario Gabriel Aguilar, tal como lo adelantó la semana pasada ADNSUR.

Oriundo de Puerto Madryn, Aguilar era abogado del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), y fue convocado al gabinete en enero, cuando la salida de Awstin de palabra ya estaba acordada. De este modo, si bien la ciudad del golfo recuperó ese cargo en el gabinete, el dato político es que no es un hombre que pertenezca al riñón del vicegobernador Ricardo Sastre, quien al designarse el gabinete en diciembre, nunca oculto la expectativa por proponer un nombre tanto en ese lugar como en el Ministerio de Turismo, dónde sigue al frente otro hombre de Rawson, como Néstor García.

Gabriel Aguilar planteó un escenario productivo para la actividad. “La pesca de Chubut está en su mejor momento”, reconoció en una entrevista con Jornada y apuesta a la diversificación de la pesca; el proyecto centolla y el diálogo con los gremios.

"Siempre dije que no me olvido de dónde vengo y por ahí iré. Provengo de los gremios y del sector de la descarga. Teniendo esa vinculación creo que he aprendido a dialogar en los mejores términos con el sector empresario. Hoy que me toca tomar la posta será un desafío triangular entre el Estado, las empresas y los gremios. La pesca de Chubut está en su mejor momento y el COVID nos ha enseñado que nos salvamos todos, nadie puede hacerlo individualmente. Ese es el ejemplo que la pesca de Chubut ha aprendido para arrebatarle la corona a Mar del Plata. Ahora hay que defenderlo", señaló.