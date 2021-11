Este miércoles a las 9:30 de la mañana en Casa de Gobierno asumirá al frente del Ministerio de Seguridad Leonardo Das Neves, actual titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Este cambio en el gabinete no fue confirmado oficialmente por el Gobernador Mariano Arcioni ni por Das Neves, pero el acto fue incluido como parte de la agenda del mandatario provincial.

"El gobernador me dijo si me animaba a un desafío más y estoy dispuesto a aceptarlo pero todavía no está confirmado", había dicho Das Neves antes de que se conociera la agenda del gobernador, y allí adelantó que si asumía como ministro iba a cambiar la cúpula de la policía.

Alerta amarilla por fuertes vientos que podrían alcanzar ráfagas de 90 kilómetros por hora

El primer cambio que se conoció fue el de Miguel Gómez que será reemplazado por el comisario mayor Víctor Acosta, quien quedaría cargo de la Jefatura de Policía del Chubut.

Como subjefe de Policía se designaría a Luis Cayupil, el comisario Cristina Sartor sería Director de Seguridadd, el Crio. Ángel Vargas director de Policía Judicial y el Crio Varela ocuparía el puesto de Secretario General