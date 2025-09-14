El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento complicado luego de la dura derrota sufrida en las elecciones bonaerenses, situación que ha generado nerviosismo en los mercados a poco más de un mes de las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre.

Tras un primer año de gestión considerado en gran medida exitoso, cuando la caída de la inflación reforzó el apoyo popular a las políticas de austeridad impulsadas por Milei, los últimos meses han golpeado duramente al Ejecutivo. Esta crisis tiene varias causas, entre ellas las sospechas de corrupción que pesan sobre Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente; el estancamiento en la recuperación económica; y la falta de consenso del bloque Libertad Avanza en el Congreso.

Según fuentes consultadas, esta coyuntura llevó la imagen del presidente por primera vez por debajo del 40%. “Inversores y analistas advirtieron que el Gobierno debe recuperarse rápidamente. De lo contrario, se arriesga a una corrida contra el peso y a un mal desempeño en las elecciones intermedias de octubre, donde Milei busca ampliar su pequeña minoría en el Congreso para profundizar sus reformas de libre mercado”, alertaron expertos.

El influyente diario británico Financial Times advirtió que Javier Milei atraviesa la “mayor crisis de su presidencia” tras su dura derrota en las elecciones bonaerenses. En un análisis firmado por Ciara Nugent, el periódico señaló que esta coyuntura ha generado nerviosismo en los mercados a un mes y medio de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Una fuente anónima citada por el conocido medio internacional definió la derrota en los comicios legislativos como “un llamado de atención”. “A Milei le gusta pensarse a sí mismo como un gran león, intocable, arriba de su pedestal... al león lo han mojado con una manguera”, resumió la fuente. El diario añadió que “el belicoso presidente ha estado inusualmente acongojado desde la elección”.

Además, el análisis mencionó un tímido acercamiento con gobernadores y una alerta en algunos indicadores, como la baja en los rendimientos de la deuda soberana argentina en dólares. “El presidente se enfrenta a graves dilemas. Los gobernadores provinciales presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas. Pero Milei descartó cualquier medida que amenace su objetivo de equilibrio fiscal”, señaló el periódico.

A pesar de la crisis, se estima que Milei mejorará su performance electoral en las próximas elecciones de octubre. En ese escenario, el Financial Times indicó que si el oficialismo logra obtener alrededor del 40% de los votos, ese resultado “ayudaría a desactivar la crisis”.

Un funcionario del gobierno citado por el medio británico afirmó que podrían darse algunos cambios antes de las elecciones. “Deberíamos ser más pragmáticos. Si no tenés aliados, la oposición será la primera en hacerte daño cuando la popularidad caiga”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR