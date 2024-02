Un total de 41 empresas son las mencionadas en la Ley Ómnibus que el gobierno nacional quería avanzar en su privatización. Sin embargo, y pese al fracaso del tratamiento de la ley en el Congreso de la Nación, la privatización de alguna de ellas seguiría en marcha. Así lo denunciaron desde el gremio de La Bancaria en las últimas horas.

El asesor extraoficial del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, tomó contacto con los directivos de la entidad pública para instruirlos sobre la transformación en una Sociedad Anónima, informaron delegados del gremio que conduce Sergio Palazzo.

"Hoy tomamos conocimiento que Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del BNA a convertir al Banco Nación en una SA amparándose en un DNU que todavía no fue tratado por el Congreso y que ya fue objetado por la Justicia", expresaron mediante un comunicado, según publica Ámbito.

Milei publicó los nombres de los "traidores" que "usaron el discurso del cambio para rapiñar banca"

En este marco, desde la Bancaria manifestaron su repudio y cuestionaron duramente "la intromisión de este personaje ideólogo de la ley mamarracho que, arrogándose una representación que no posee y facultades que no le competen, atropella la voluntad de un parlamento que hace menos de 48 horas le demostró que no hay consenso alguno para privatizar al Banco Nación".

La economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, exdirectora del banco público, también salió a cuestionar este tipo de decisiones a través de sus redes sociales. "Hoy Sturzenegger llamó expresamente al Directorio del BNA para instruirlos a convertir al Banco en Sociedad Anónima, bajo los efectos del DNU de Milei, que nunca fue tratado en el Congreso", denunció.

Reducen el subsidio a empresas de transporte y eliminan el fondo que modificaría la tarifa en las provincias

"Se cayó ( la ley ómnibus)pero el gobierno quiere avanzar igual en las privatizaciones". Además, afirmó que "el corazón del programa económico" del Poder Ejecutivo es "habilitarle negocios al sector privado", mientras que para la gente "Ley de la Selva en las góndolas y sálvese quien pueda".