"No soporto más los acuerdos falsos donde deciden por nosotros desde Buenos Aires", afirmó el jefe comunal en línea con una fuerte crítica a la imposición de candidatos y la falta de democracia interna en su ex partido.

LA GOTA QUE REBALSÓ EL VASO

Molina reveló que su ruptura con Sergio Massa se dio cuando el líder nacional ignoró a los referentes chubutenses para definir candidaturas. "Quisieron meter a Glinki como diputado nacional sin consultarnos. Si el representante de Chubut no lo eligen los chubutenses, ¿a quién le va a responder?", cuestionó a través del programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12.

En ese punto, recordó que ya en 2023 sufrió una traición similar cuando aliados del PJ lanzaron un candidato contra su reelección pese a pactar lo contrario en las reuniones previas.

El intendente cargó contra la cultura política donde "algunos se creen dueños de los partidos", en alusión a Massa y a sectores del PJ provincial. "Sandino y yo nos fuimos por lo mismo: no somos vagones de cola de nadie", afirmó. Aclaró que, aunque seguirá siendo oficialista en gestión ("trabajaré con Nacho Torres"), en lo electoral busca una tercera vía que una a "gente común" de distintos espacios.

LA APUESTA AL PARTIDO POLÍTICO PROPIO

Molina confirmó que ya trabaja en la estructuración del nuevo partido, que integraría a disidentes del PJ, UCR y PRO. "No será con el oficialismo ni con los mismos de siempre", prometió.

La ironía del nombre refleja su rechazo a las candidaturas "tapadas" por acuerdos cupulares. "En 2027 Chubut necesita opciones reales, no frentes que se divorcian al día siguiente de las elecciones", sostuvo.

Aunque descartó competir por un cuarto mandato en Corcovado ("me quedan 2 años y me voy"), no cerró la puerta a un rol en 2027: "Si me proponen ser diputado, lo pensaré.

Pero hoy mi foco es armar una alternativa creíble". Advirtió que su movimiento no negociará espacios con el PJ ni con Despierta Chubut: "Buscamos reinventar la política, no reciclarla".

El intendente admitió que su paso por el PRO macrista fue un error y que ahora *prioriza coherencia sobre pragmatismo*. "Prefiero perder con mis ideas que ganar mintiéndole a la gente", dijo.

A FAVOR DE LA ELIMINACIÓN DE FUEROS

Molina sorprendió al avalar la reforma constitucional que elimina privilegios políticos: "¿Por qué tendríamos fueros si somos trabajadores como cualquier otro?".

Criticó a colegas que se resisten al cambio: "Si un vecino paga sus errores, nosotros también debemos hacerlo", concluyó.