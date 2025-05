El intendente de Corcovado, Ariel Molina, oficializó su renuncia a la conducción del Frente Renovador en Chubut y anunció su desafiliación del partido que lidera Sergio Massa a nivel nacional.

La decisión, según afirmó, responde a su rechazo rotundo a una alianza con el Partido Justicialista (PJ) provincial, a cuyos dirigentes acusó de haberlo traicionado en las elecciones de 2023.

“Cuando fundamos el Frente Renovador, dijimos que íbamos a ser un partido distinto, donde se escuchen todas las voces. Pero hoy nos exigen hacer lo que otros dicen, y eso es traicionar a quienes me acompañaron”, explicó Molina.

Críticas a la conducción del PJ Chubut: “No compartimos los mismos ideales”

Molina fue tajante al cuestionar a la actual conducción del PJ en Chubut, al señalar que “no compartimos los mismos valores ni la forma de hacer política”. Según relató, en declaraciones al programa Actualidad 2.0, en las elecciones de 2023, cuando ya se había alcanzado un acuerdo con el justicialismo, el PJ impulsó un candidato alternativo para competirle en Corcovado, donde él finalmente resultó reelecto.

Torres firmó con gremios e intendentes el "acuerdo de competitividad" en la cuenca del Golfo y pedirá su ratificación en la Legislatura

Hay que recordar que en aquel año, las elecciones para la gobernación de Chubut se realizaron a fines de julio, mientras que las elecciones presidenciales fueron en el habitual turno de octubre.

En esa instancia, Corcovado fue uno de los pocos municipios que realizó elecciones alineadas con Nación, en lugar de la fecha provincial, por lo que transcurrieron varios meses entre su acompañamiento a Juan Pablo Luque como candidato a gobernador, en los términos de aquella alianza, con los posteriores comicios en su localidad.

“Que se queden con el sello del PJ, el próximo congreso lo harán en una cabina telefónica”

“Yo no puedo acordar con gente que ya me traicionó. No todo vale en política. Para mí, los acuerdos se respetan”, remarcó el jefe comunal, que también ocupaba el cargo de secretario general del Frente Renovador en la provincia.

“Sergio Massa bajó la orden de aliarse con el PJ, pero no la comparto”

Molina también reveló que la decisión de cerrar una alianza con el PJ en Chubut fue impulsada directamente por Sergio Massa. Sin embargo, aseguró que el 90% de los convencionales del Frente Renovador en la provincia estaban en desacuerdo con esa directiva.

“Respeto a Sergio Massa y le agradezco por haber confiado en mí, pero esta vez no estoy de acuerdo. Mi firma no va a estar en ese acuerdo”, sostuvo. Y agregó: “Prefiero dar un paso al costado antes que entorpecer el funcionamiento de un partido nacional”.

“Voy a estar al lado del gobernador Torres, pero no me sumo a su partido”

Consultado sobre su futuro político, Molina descartó por ahora incorporarse al espacio político que impulsa el gobernador Ignacio Torres. No obstante, remarcó su buena relación con el mandatario provincial y aseguró que trabajará institucionalmente “para que al gobernador le vaya bien, porque si a él le va bien, a los chubutenses también”.

El PJ Chubut desafilió a "Loma" Ávila y a otros tres dirigentes que fueron candidatos por fuera del partido en las últimas elecciones

“El intendente tiene que trabajar para todos, sin importar de qué partido sea el gobernador. Yo estuve con Mario Das Neves, con Mariano Arcioni y ahora con Torres, siempre con la misma actitud”, enfatizó.

En un tono autocrítico hacia la dirigencia política, Molina planteó que la forma de hacer política “debe cambiar” y que no se puede seguir con “acuerdos electorales que engañan al electorado”.

“La política que yo quiero no es la del vale todo. No se puede construir algo duradero con personas que no comparten tus ideales o que ya te traicionaron”, concluyó.