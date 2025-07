En medio de un escenario político marcado por tensiones internas y falta de consensos, el referente peronista Ariel Gamboa confirmó que mantendrá su precandidatura para las elecciones legislativas de este año. La confirmación, realizada a través de sus redes sociales, ocurre en un momento en que el Partido Justicialista de Chubut transita un proceso de pugna interna por la conducción y la renovación de liderazgos.

“Nosotros el proyecto político que tenemos, que tiene una raigambre de base bien peronista, hace un tiempo que decidimos participar”, expresó Gamboa. Y agregó: “Siempre estamos a una mesa de diálogo político que no se ha dado en estos últimos tiempos como para evitar una interna. Pero bueno, cuando no está ese consenso, ese clima de unidad que debería haber, también está previsto en nuestra carta orgánica la realización de internas para que los compañeros, los afiliados, sean quienes voten y elijan el proyecto peronista que sea más representativo”.

El PJ de Chubut confirmó que tendrá elecciones internas, en un frente compuesto por cinco partidos

El dirigente describió el actual escenario partidario como una disputa de poder que se arrastra desde hace años. “Lo que hay es más que nada una puja de poder, porque hay un poder bastante enquistado dentro de la estructura partidaria del PJ, que hace mucho tiempo que le ha costado renovar y oxigenar el peronismo”, opinó.

Según su visión, esta falta de renovación impacta de lleno en la capacidad del partido de interpelar a la ciudadanía: “Ante esa dificultad que tenemos de representatividad, de legitimidad en las conducciones y de movilizar la militancia, es que está bueno, es sano, en esta época, el tema de la interna. Porque va a legitimar mucho las conducciones. Con la legitimación vamos a tener mucha más fuerza y vitalidad en términos políticos para enfrentar todo este gobierno nacional que está haciendo estragos en la sociedad”.

Martin Buzzi: "Me gusta Dante Bowen, pero además no me gustan los otros"

En ese sentido, Gamboa aclaró que no existen grandes diferencias de fondo con otros sectores del peronismo provincial. “Ideológicamente no tenemos mucha diferencia. Todos tenemos un adversario en común, que es la oligarquía nacional, la entrega de los recursos, el avasallamiento de los derechos de los trabajadores y de los más desposeídos. La diferencia está en quién tiene que representar esa lucha. Tenemos que mostrar algo renovado y convincente para la gente”, remarcó.

Consultado sobre qué ocurrirá luego de las internas, en caso de que su lista no resulte vencedora, fue categórico: “Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Esto es así: el que pierde acompaña, el que gana conduce. Esto no es nada descabellado, sino que es parte de nuestra doctrina y es lo que corresponde. Acá lo único que estamos pidiendo es que se legitimen las candidaturas tanto partidarias como electivas con el voto de los afiliados. Y cuando esa conducción es fuerte y hay consenso grande, bueno, se entra en un clima de listas únicas. Pero hasta que eso no ocurra, hay que legitimar a los compañeros que van a conducir”.

Othar: "La Ruta 3 pasa por el medio de la ciudad y la tenemos explotada"

En paralelo a la confirmación de su candidatura, Gamboa reveló que recibió el respaldo explícito del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, con quien mantuvo un extenso encuentro. “Estuve reunido con el intendente. Mostró su apoyo y su acompañamiento en el marco de la interna. Mostró mucho agrado por el tema de que haya internas, por lo mismo que estamos diciendo: que haya representatividad en el partido”, contó.

Según detalló, Macharashvili también planteó la importancia de que el peronismo provincial recupere una mirada integral sobre los problemas productivos y sociales que atraviesan la región: “La problemática no es solamente de la ciudad sino de las regiones, con el tema de la cuenca, la productividad, la nueva industrialización que tiene que ver con la actividad petrolera en estos tiempos, el tema de la crisis de la pesca, el tema del empleo público con esta realidad actual de un Estado Nacional ausente”.

"El soviético es un p..": Milei apuntó contra Kicillof y confirmó que el Gobierno apelará el fallo de YPF

El apoyo recibido, relató Gamboa, fue más allá de una formalidad partidaria: “Fue un acompañamiento sincero, integral, para que pueda participar y ganar. Fue una cuestión de acompañar y de que realmente un candidato que representa la ciudad y que también tiene un sentido de una visión integral de la provincia pueda participar y ganar la contienda que viene”.

En un contexto en que la falta de consensos amenaza con profundizar la fragmentación del peronismo chubutense, Gamboa insistió en la importancia de abrir la competencia y permitir que sean los afiliados quienes definan la conducción partidaria: “Cuando no está el clima de unidad, es la democracia interna la que tiene que ordenar y legitimar. Y eso es lo que vamos a sostener hasta el final”.

Día negro para YPF: recibió otro fallo adverso y se derrumbó su cotización

La definición de las candidaturas legislativas del PJ provincial se perfila como una de las disputas políticas más importantes de la segunda mitad del año, en un escenario nacional que, según coinciden diversos dirigentes, obliga al peronismo a reorganizarse y reconstruir su representatividad frente a la sociedad.