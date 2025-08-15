Ariana Mellao fue proclamada como candidata a diputada nacional del Partido Libertario por Chubut

Camino a las elecciones nacionales de octubre que representarán un antes y un después para el gobierno del presidente Javier Milei, en Chubut el Partido Libertario presentó a su candidata a diputada.

A horas del cierre de listas, la agrupación nombró a la dirigente de Rada Tilly, Ariana Mallao.

Mientras tanto, se aguarda la confirmación de quién encabezará la lista de La Libertad Avanza, el partido que en la provincia responde al actual legislador César Treffinger.

La novedad se comunicó poco después del mediodía de este viernes por medio de un posteo en redes sociales, poco antes del cierre de la presentación de listas previstas para el domingo por el calendario electoral.

“Nuestra candidata. Hoy celebramos que Ariana Mallao fue elegida por nuestros afiliados en la interna del Partido Libertario para representarnos como candidata a diputada nacional”, se destacó en el posteo difundido en las redes con dos fotos de la dirigente.

Al mismo tiempo, se la definió como “la voz que llevará a cada rincón de la Argentina y de nuestra provincia las ideas de la libertad: menos impuestos, respeto a la propiedad privada, más oportunidades para quienes producen y trabajan”.

“Ariana nos representa, porque cree en lo mismo que nosotros creemos: una Argentina libre, con un Estado al servicio de la gente y con Chubut ocupando el lugar que merece. Felicitamos también a Carlos Bottazzi, quien la acompaña en esta fórmula para dar la pelea por nuestras ideas en el Congreso. 📢 ¡Vamos con todo por la libertad!”, se agregó.