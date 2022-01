El presidente Alberto Fernández brindó un mensaje este viernes por la mañana, donde anunció un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda, tras lo cual se efectivizará el pago del vencimiento de 731 millones de dólares.

Allí afirmó que “sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones”, al referirse a los entendimientos alcanzados entre Argentina y el FMI. Este acuerdo “pasará por el Congreso”, adelantó.

"No restringe, no limita y no condiciona derechos de jubilados, no obliga a la reforma laboral, promueve la inversión en la obra pública, no nos impone déficit cero, no impacta en servicios públicos", señaló.

Asimismo, sostuvo que "vamos a poder acceder a nuevos financiamientos porque este acuerdo existe". "Había un problema y ahora tenemos una solución posible y razonable".

Y agregó: "Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía", señaló el presidente de la Nación.

Más tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, darán una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. Por su parte, el FMI convocó para este viernes a una reunión virtual en la que el staff técnico del organismo informará a la junta directiva sobre las negociaciones.