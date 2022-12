El gobernador Mariano Arcioni habló en rueda de prensa este viernes en Rawson sobre las especulaciones de reformas electorales,y anticipo que respetará lo que defina la Legislatura respecto a las PASO y la Ley de Lemas.

Indicó que "hablamos mucho con Luque y Sastre y van a ser precandidatos muy fuertes. Estoy feliz, tengo la conciencia tranquila porque-luego de tantas cosas que atravesamos- se pueden ver logros concretos más allá de las cosas que quedan hacer. Tengo la conciencia tranquila y la satisfacción que puse lo mejor de mí. Voy a seguir con la gestión hasta el último día", expresó.

Por otro lado, ratificó que "no estoy de acuerdo con las PASO. Luego de 39 años de Democracia, hay una madurez en los partidos y en los movimientos partidarios. Las Internas se tienen que dirimir dentro de un partido político. No hay que gastar $ 27000 millones para definir una interna política", afirmó.

Arcioni: "Si los partidos políticos se ponen de acuerdo, habrá desdoblamiento y ley de lemas en Chubut"

Respecto a un proyecto de Ley de Lemas, dijo que "la oposición del PRO, de Cambiemos, ejerce una presión fuerte cuando el Poder Ejecutivo no mandó ni va a enviar nada. Es una decisión que va a tomar la Legislatura y hay que respetarla porque así es la Democracia y la División de los Poderes".

Sostuvo que "tampoco se puede coartar a los legisladores cuando todavía no se presentó nada. Ese nivel de 'patoterismo' no es bueno. Ese 'patoterismo' lo demostraron en la última sesión en el Congreso de la Nación insultando y agraviando. La sociedad quiere diálogo, respeto y que se encuentren los consensos en beneficio de todos", disparó.

Para el mandatario, en la oposición "se ponen nerviosos y demuestran que son patoteros, mentirosos, agraviantes. Eso no lo quiero para mi provincia. Jamás he vetado un ley totalmente porque soy respetuoso de la División de los Poderes. Muchas leyes que se sancionaron y tuve que promulgar porque soy respetuoso de las decisiones de los diputados. No se los puede coartar ni condicionar porque son los representantes del pueblo. Se han sancionado leyes en las que me han perjudicado pero acepto porque soy respetuoso de las reglas de la Democracia y la División de Poderes", completó.