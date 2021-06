ADNSUR adelantó -en septiembre el 2020-, que la Justicia investigaba por presunto enriquecimiento ilícito a Leonardo Aquilanti, ex funcionario del provincial e integra el directorio del Banco Chubut. Ayer jueves la fiscalía -a través de Omar Rodríguez - realizó una presentación para la apertura de investigación contra el ex funcionario del gobierno provincial.

Omar Rodríguez precisó a ADNSUR que “el patrimonio de Aquilanti no se condice con sus ingresos y hay inconsistencia en la documentación aportada".

Este viernes en rueda de prensa, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, fue consultado sobre si le preocupa que puedan aparecer nuevas denuncias contra otros funcionarios. "Me preocupa por ahí ciertas actitudes y que después no sigan avanzando", respondió, enfatizando que suele haber denuncias pero "no avanzan como otras tantas causas".

"Yo soy respetuoso del primer día. Yo lo dejo en manos de la justicia. Pero sí, yo ratifico: le creo al señor Aquilanti", dijo tras sostener que "es un señor que ha demostrado a lo largo de todos los años una honestidad y sensatez como pocos. Entonces yo sé en quién confiar".

En los próximas días podría haber novedades sobre si hay apertura y se le imputa el hecho de enriquecimiento ilícito, ya que según precisó el fiscal Omar Rodríguez “se evalúan todas las declaraciones juradas, movimientos bancarios, los bienes y los gastos porque está acreditado que viajó al exterior en varias oportunidades. Además, tenía plazos fijos en pesos, dólares, había transferencias bancarias para sus hijos, había gastos respecto a la casa que construyó, compró autos 0 kms. y usados en contado efectivo. Teniendo en cuenta que su esposa era cosmetóloga, no se pueden justificar los gastos de ese momento”, aseguró.