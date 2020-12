RAWSON (ADNSUR) - En las horas previas a tomarse dos semanas de licencia, el gobernador Mariano Arcioni brindó una entrevista televisiva en la que cuestionó duramente al Poder Judicial de la provincia por manejarse "como una casta" y darse aumentos que fueron "una bofetada" para el resto de la gente. Aseguró no tener dudas de que hay discrecionalidad en las investigaciones, con causas que avanzan y otras que quedan archivadas, y anticipó que en enero enviará a la Legislatura un proyecto de Reforma Judicial que incluirá la propuesta para cubrir las cuatro vacantes que hay en el STJ dando la oportunidad de participar a la oposición de los nombres. Además, puso de relieve la buena relación que existe en el cierre del año con el vicegobernador Ricardo Sastre, manifestó que ordenar las cuentas es el principal objetivo en 2021 para saldar la deuda salarial en los primeros 6 meses, y volvió a insistir en dar el debate por el proyecto de zonificación minera para la meseta.



En declaraciones realizadas al programa "Sin Hilo" por Canal 12, afirmó en alusión a la ley sancionada por el oficialismo que "logramos que el Poder Judicial se desenganche porque es injusto para el resto de la provincia ya que a muchos trabajadores estatales les debemos parte de los salarios".



"En el Poder Judicial, viven en otro mundo. Se aumentaron un 39% los sueldos y la plata sale sólo del Tesoro. Es una bofetada que se aumenten un 39% de salarios por una acordada. El Poder Judicial se maneja de manera autónoma como si fueran una casta", aseguró el mandatario.

Respecto a las novedades de avances en la denuncia de la diputada Lloyd Jones, el gobernador señaló que "la Justicia actuó con mucha diligencia para ciertas causas y para otras no. En 2 días, lo imputaron a Antonena y –por otro lado- los incendios a Legislatura y Casa de Gobierno no prosperaron.



El Poder Judicial juega políticamente. Tuvimos una persecución a funcionarios de una manera poco antes vista".



"Hay causas de casos de corrupción que quedaron archivadas y me voy a constituir como querellante. Yo respeto la autonomía pero no el Poder para hacer daño", afirmó el gobernador, y anticipó que "vamos a trabajar en una Reforma Judicial en la que ya está trabajando todo el equipo jurídico para lograr los consensos. A mediados de enero, vamos a mandar los 4 pliegos y ya están los nombres. Va a ser una Reforma Judicial muy profunda con creación de Foros Contenciosos Administrativos y un Foro Ambiental entre otras cuestiones. Hay que implementar la Oralidad y el Juicio por Jurados", que dijo, no es cierto que no haya presupuesto para aplicarlo, ya que se dan aumentos salariales.

SALARIOS



El gobernador Arcioni dijo por otra parte que el principal problema a resolver es el ordenamiento de las cuentas de la provincia que quedaron afectadas a causa de la baja de ingresos por la pandemia, y sostuvo que "ya tenemos los recursos para poder pagar el 8 de enero la totalidad de los sueldos. Con el anuncio de hace una semana del arreglo con los bonistas, nos permite un oxígeno financiero para poder proyectar. Trabajamos para mediados del 2021 tener ese equilibrio fiscal. Tenemos una buena proyección para los primeros 4 meses del año que viene", por lo que dijo, espera poder saldar en ese lapso la deuda con los trabajadores estatales.



Respecto a las dudas por el inicio de clases, afirmó que "a mediados de enero, se van a iniciar las conversaciones con el gremio docente que tuvo un reconocimiento salarial. Siempre les cumplimos. En febrero, les saldamos todas las ‘cláusulas gatillo’ y no comenzaron las clases. Vamos a trabajar para que comiencen las clases".



A modos de repaso, afirmó que "desde marzo, la provincia perdió más de 8000 millones de pesos por regalías petroleras. También tuvimos una disminución de 7000 millones de pesos por la coparticipación. Durante el año, pagamos 80 millones de dólares por la deuda. Ahí está el déficit de la provincia. En el presupuesto se redujeron 1750 vacantes, y un 20% de la planta política".

MINERÍA



Consultado por los dichos del diputado Gustavo Menna de que el impulso por el desarrollo de la Minería obedece a una presión del gobierno de Alberto Fernández, dijo "de ninguna manera es un proyecto nacional, al contrario, la presión la ejercía el presidente del diputado Menna (Mauricio Macri) que nos llamaba y extorsionaba para que sacaramos la Minería cueste lo que cueste, sin tener estudios, análisis ni ningún sustento económico. El presidente Macri y el diputado Menna ejercían una presión. Jamás cedí a las imposiciones a pesar de la situación económica".



Indicó que "hoy podemos demostrar con un sustento académico, científico y tecnológico que no se contamina el río Chubut porque es una cuenca endorreica que está dicho por geólogos de la Universidad San Juan Bosco, por el Director de Geología que fue investigador del Conicet, el señor Carlos Scatizza del SEGEMAR. No hay riesgos de la mínima contaminación. También, se prohíbe utilizar cianuro, se zonifica, no se toca la cordillera. Lo estamos haciendo en la meseta para desarrollar la provincia. Queremos dar la discusión y vamos a abrir el debate".



Afirmó que "están los académicos y los científicos que lo dicen. No controla sólo el Estado sino también las ONG internacionales, el Poder Ciudadano. Todos están invitados a controlar este tema".



Consultado sobre la falta de licencia social, sostuvo que "hemos tenido un apoyo impresionante en la provincia. ¿Hace cuanto no ven 15.000 personas que se hayan movilizado? Hace más de 60 días que escucho las opiniones por todos los medios. Tuvimos 70 reuniones con los distintos actores del mundo académico y político. Seguramente, a las Asambleas Ciudadanas, se las va a convocar –próximamente- en la Legislatura pero a discutir con respeto y las cartas sobre la mesa".



Ante la pregunta por la falta de respaldo de la mayoría de los intendentes AM proyecto de zonificacion, dijo que "la decisión es mía como gobernador y hay parte de los Intendentes que pretenden seguir gestionando subsidios antes que generar empleos. Hay Intendentes que pretender seguir generando subsidios o con los bolsones de alimentos antes que generar empleos", ratificó.



Ante la posibilidad que la Legislatura trate y apruebe el proyecto de la ‘Iniciativa Popular’, dijo que "lo veremos en el momento si es que se veta o no. Quiero una provincia digna y que las matrices productivas de la provincia estén bien diferenciadas. Lo voy a pelear desde los sustentos y no desde la arrogancia o de la imposición. El proyecto del gobierno es perfectible. El espacio del debate es la Legislatura, y quiero el mejor proyecto posible".

DENUNCIAS



También opinó Arcioni que las apariciones de denuncias a causa de audios y videos no son casuales y señaló "las declaraciones de la diputada Lloyd Jones se tienen que probar en la Justicia y luego se verán si fueron irresponsables o no sus declaraciones. Me parece que el diputado Sebastián López se defendió muy bien respecto de la atemporalidad del video y demás. Los casos no son casuales. Vamos a esperar que se expida la Justicia".



Ante la pregunta por la gran resistencia a la minería y las multitudinarias manifestaciones en contra, dijo Arcioni que "el consenso social de muchos quiere el desarrollo productivo de la meseta. Es muy fácil cuando vos estás con la seguridad del sueldo del Estado decir ‘No’ o impedirle a cualquier cabeza de familia que no querés un desarrollo productivo cuando uno tiene la tranquilidad que te están pagando los sueldos o los impuestos".



Indicó que "no está descartado que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias" pero aclaró que la prioridad pasa por convocar para tratara creación de la Agencia de Recaudación que "es lo que más me interesa que salga ahora, porque si no no podemos recaudar. Se ha ordenado toda la cuestión tributaria. Voy a insistir con este tema".



CONVIVENCIA



Finalmente, previo al traspaso de mando al vicegobernador Ricardo Sastre, sostuvo que hay un nuevo escenario en la Legislatura y que "la relación con Ricardo ayudó mucho. Al comienzo del año, hubo diferencias pero -luego- con la madurez, el cariño y el respeto que nos tenemos lo fuimos solucionando. Hoy tenemos una solidez muy importante. Hubo algunas diferencias que algunos interlocutores pueden haber potenciado hicieron que tengamos un cortocircuito mayor al que deberíamos haber tenido. Pero hoy, tenemos solidez que le hace bien al funcionamiento de la Cámara y a la provincia".



Sobre las aspiraciones políticas de su vicegobernador, indicó que "Sastre tiene las ‘cocardas’ suficientes para poder aspirar a cualquier cargo que él desee. Ganó todas las elecciones, fue diputado provincial, ministro, 2 veces Intendente".



Y por último, consultado sobre posibles cambios en el gabinete, dijo "estoy contento con el compromiso de los ministros. Nadie es perpetuo y será materia de análisis en las vacaciones. Hubo un desgaste a lo largo de este tiempo, pero lo voy a estar analizando".