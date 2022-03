Arcioni destacó que "más de 1600 familias chubutenses alcanzaron su techo propio" en lo que va de su gestión

Este miércoles 2 de marzo, Mariano Arcioni, inauguró el 50° período ordinario de sesiones en la Legislatura del Chubut, con un mensaje que giró entorno a los logros y crecimientos económicos en los últimos años de su gestión, como así también sobre el fortalecimiento en materia de infraestructura educativa, de salud y viviendas, entre otros temas.

El discurso del mandatario provincial comenzó minutos después de las 11:30 frente a los legisladores provinciales y nacionales, miembros del gabinete provincial, intendentes, autoridades del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, intendentes, y referentes gremiales, entre otros.

Tras la entonación del himno nacional, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, habló a los presentes. “Hoy gracias al esfuerzo conjunto que hemos encarado desde el Gobierno para hacer frente a este virus (coronavirus) junto a todos los sectores productivos, sociales y de la mano de las y los chubutenses en su conjunto estamos en condiciones de empezar a dar vuelta una de las páginas más difíciles de nuestra historia”, destacó.

“En primer lugar, podamos establecer una visión compartida conjunta sobre lo que teníamos y sobre las cosas que hemos logrado, los avances y progresos conseguidos. No estoy hablando de este gobernador ni de un gobierno sino de todas y todos los chubutenses”, agregó sobre los temas a abarcar en su discurso

Y a continuación, solicitó: “quiero convocar a toda la dirigencia del Chubut política, económica, sindical y social a que –durante este año- hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para que la cooperación y el interés de las y los chubutenses primen sobre los intereses de las personas y de la Política.”

“Cuando asumimos nuestro Gobierno, nos encontramos con un agotamiento del modelo anterior y con el gran desafío de diversificar la matriz productiva, nuestro modelo de desarrollo para hacerlo sostenible económica, social y ambientalmente”, dijo ante una importante convocatoria de asistentes.

El déficit en 2020 fue de 16 mil millones y 2021 bajo 15 mil millones, el 92% menos

“Todo esto en el marco de una estructura de endeudamiento y de financiamiento que eran incompatibles e insostenibles lo que profundizaba inexorablemente –día tras día- el deterioro de la deuda más importante que veníamos acumulando: la deuda con Chubut, con las y los chubutenses”, afirmó.

"El déficit financiero de 2020 fue de 16.200 millones de pesos, en un contexto de recesión económica global, en tanto que el tercer trimestre de 2021 concluyó con un resultado deficitario en 1.227 millones de pesos. Esto significa que la reducción del resultado financiero fue de 15.000 millones de pesos, esto es el 92,5% menos y nos proponemos para el 2022 un superávit que alcance un estimado de 6.834 millones de pesos", precisó.

El gobernador volvió a insistir en el reclamo de reparación histórica de la coparticipación

Dijo que hace falta un sistema de reparto impositivo más federal y recordó que la industria petrolera es la mayor generadora de empleo y estabilidad, con el 35 % de nuestros ingresos.

Arcioni reconoció que para avanzar "en un proceso de equiparación deoportunidades para todos los argentinos y argentinas depende de la mirada que el gobierno central tenga sobre todas las provincias".

En este marco, agradeció a las 6 operadoras petroleras por su compromiso y responsabilidad social, y por la inversión comprometida de mil millones de dólares.

"FUIMOS UNA DE LAS PRIMERAS PROVINCIAS EN REPIRFILAR LA DEUDA"

“Cuando asumimos nuestro Gobierno, nos encontramos con un agotamiento del modelo anterior y con el gran desafío de diversificar la matriz productiva, nuestro modelo de desarrollo para hacerlo sostenible económica, social y ambientalmente”, recordó Arcioni.

“Todo esto en el marco de una estructura de endeudamiento y de financiamiento que eran incompatibles e insostenibles lo que profundizaba inexorablemente –día tras día- el deterioro de la deuda más importante que veníamos acumulando: la deuda con Chubut, con las y los chubutenses”, resaltó.

“En el 2020 y con mucho esfuerzo fuimos una de las primeras provincias en reperfilar nuestra deuda internacional de U$S 650 millones, un logro de esta gestión que nos permitió sacarnos el lazo del cuello y mejorar las condiciones económicas y financieras para poder proyectar el futuro de Chubut”.

Y en este marco, indicó que “el 2020 fue el año con menor recaudación desde el 2006 y por eso que para el 2021 y superadas las consecuencias más críticas que la pandemia ejerció sobre la economía no solo provincial y nacional sino también internacional nos propusimos el ordenamiento integral de las cuentas públicas”.

PEDIDOS A NACIÓN: retenciones y reembolsos por puertos patagónicos

"Hemos trabajado junto con el resto de las provincias patagónicas y realizado gestiones

ante el gobierno nacional en pos de la baja de las retenciones de sectores productivos fundamentales para la región. es así como se logró reducir las retenciones a las exportaciones de los principales productos provenientes de las pequeñas y medianas empresas de la provincia".

"Las retenciones disminuyeron a un rango entre 0 y 5% para los productos de la pesca, mientras que para el sector lanero la baja de retenciones fue al 3% para la lana peinada. durante el 2021 hemos impulsado, y lo seguiremos haciendo en el 2022, la propuesta de compensación del concepto del 20% zona desfavorable. debemos acompañar al sector productivo, nuestras pequeñas y medianas empresas para generar valor y mejorar las condiciones de competitividad y transformar nuestra matriz productiva".

"Además, continuamos trabajando ante el gobierno nacional por los reembolsos por

puertos patagónicos que implica la restitución de los beneficios de exportación. debemos estimular las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas de la región

patagónica, mediante incentivos fiscales que permitan compensar los elevados costos logísticos que sufre la región al estar alejado de los grandes centros de consumo y de distribución de sus productos", agregó.

ENERGÍA EÓLICA E HIDRÓGENO

“En lo que respecta a la energía renovable, Chubut es un actor estratégico para ayudar a nuestro país a cumplir con los compromisos de reducción de emisiones contaminantes asumidos en el acuerdo de parís y actualizados en el marco de las últimas cumbres del clima organizada por el presidente Biden y la organización de naciones unidas para el año 2030, Argentina propone que el 21% de la matriz energética nacional se alimente de fuentes renovables y actualmente se encuentra en un 6%.

“Chubut es un actor central en materia de energía eólica, ya que el potencial del territorio permite triplicar la potencia instalada con un proceso virtuoso de inversión, mejorando no solo la generación de energía en la provincia, sino también la calidad de vida de las y los chubutenses y el potencial productivo de aproximadamente el 80% del territorio provincial"

"Chubut es la principal provincia en términos de potencia instalada respecto a la matriz eólica nacional aportando el 39% de la misma. También en Chubut, nuestra provincia, la producción de hidrógeno ya es una realidad: a partir de una iniciativa privada, ya está vigente un proyecto que está produciendo hidrógeno en pequeña escala, con la idea de proyectar y ampliar este proceso. Desde el gobierno, estaremos acompañando todo el talento y la innovación que circulan en torno a estos planes.

A través de la agencia provincial de promoción de las energías renovables se está poniendo en marcha un laboratorio de hidrógeno que nos permitirá participar en el proceso de desarrollo de ese sector estratégico.

“COMIENZA UN PERIODO DE RECUPERACIÓN”

El mandatario provincial destacó que “la mejora en las cuentas fiscales fue producto de incrementos sostenidos en los ingresos provenientes de Fuentes provinciales y nacionales pero también fue la consecuencia del repefilamiento de las deudas contraídas que nos permitieron tener la mayor disponibilidad de recursos e independencia financiera”.

“A partir de ahora –en materia económica- la provincial comienza un período de recuperación, una vez que ya afrontamos el grueso de las dificultades financieras –que no eran nuevas nil as contrajo este Gobierno- sino que vienen de largo más las ocasionadas por la pandemia del Covid 19”.

La modernización, progresividad y actualización (de acuerdo con las tendencias impositivas globales) de nuestro sistema tributario también fue un objetivo que nos propusimos durante el año 2021”.

“En el transcurso del año pasado reparamos 285 edificios escolares por un monto de más de 700 millones de pesos, de esta misma manera, continuaremos durante el 2022, trabajando en el plan de reparación y mantenimiento continuo de los establecimientos. Y en relación con la infraestructura para el sistema de salud, en el año 2021 invertimos más de 1.900 millones de pesos en obras”

DESTROZOS E INCIDENTES EN RAWSON

“Como lo dije en aquel momento, lo vuelvo a decir ahora: la violencia no es el camino para marcar las diferencias. la destrucción y el fuego solo perjudica a los y las chubutenses. dañaron el patrimonio histórico de los chubutenses, no el de un gobernador y sus funcionarios. no podemos permitirnos que nunca más las diferencias se expongan de esta manera, para eso existen los espacios de debate y de búsqueda de consensos, como lo es esta casa, la casa de las leyes de todos y todas los y las chubutenses”.

Y agregó: “seguiremos colaborando con la justicia para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos episodios. Vaya también en este ámbito mi cálido saludo para el chubut, un medio de comunicación histórico de nuestra provincia que también sufrió un atentado que incluyó la quema de su edificio”