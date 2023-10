Arcioni destacó los logros de su gestión y afirmó que "a mí me votaron para solucionar los problemas de los chubutenses”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este martes en Rawson al ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, en la presentación del Informe de Gestión de la cartera. “Dejamos una administración ordenada, abierta al desarrollo y con posibilidades concretas de seguir creciendo”, aseguró el mandatario ante funcionarios, referentes gremiales y empresarios de toda la provincia.

En el acto -transmitido en vivo por Canal 7, la Televisión Pública del Chubut-, el mandatario puso en valor el trabajo de todo el equipo de gobierno para revertir la crisis económica y financiera que atravesó la provincia en los primeros años de gestión. “Entregaremos una provincia en mejores condiciones y mucho más ordenada que la que recibimos nosotros”, precisó y agradeció “el enorme y constante acompañamiento que tuvo la gestión por parte del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa”.

Últimos días para visitar el campo de tulipanes en Trevelin: cómo llegar y cuál es el valor de la entrada

“La Provincia atravesaba una situación muy delicada y tuvimos momentos muy duros, muy críticos, y cuando nos tocó la pandemia se agravó, y jamás echamos culpa hacia atrás, porque a mí no me votaron para echar culpas, para victimizarme. A mí me votaron, la gran mayoría de los chubutenses para solucionar problemas”, aseguró Arcioni.

“Yo siempre digo que gobernar es rendir cuentas, hablar siempre con la verdad y ser sinceros, más en las épocas que estamos viviendo. Estábamos en una situación muy delicada, teníamos una deuda de más de 1.500 millones, no teníamos ingresos y no podíamos hacer frente, teníamos una masa salarial arriba del 120% de ingresos”, recordó.

Absolvieron al médico de Comodoro que había sido denunciado por mala praxis por "el beneficio de la duda"

Arcioni continuó su discurso y agregó que “me acuerdo de ese momento, pregunté ‘cuanto tenemos de regalía’ y teníamos 500 millones de pesos, y estábamos rondando los 5 mil millones de pesos de masa, estamos hablando del 10% de los ingresos. Fueron momentos duros y muy difíciles y salimos a explicar la situación en la que estaba la provincia, porque hay una realidad, nuestra obligación y responsabilidad es mínimamente cumplir con nuestras obligaciones básicas, como es el salario de los trabajadores”.

“No fueron simplemente problemas económicos”

Y recordó que “no fueron simplemente problemas económicos o financieros, hubo problemas y contiendas políticas que es preferible olvidar y no recordar. Ustedes me conocen, y lo que yo menos tengo es, justamente para esos casos, memoria, soy una persona que mira para adelante y siempre priorizo los beneficios de todos y cada uno de los chubutenses. No echar culpa hacia atrás, no tener rencor ni resentimiento y solucionar los problemas”.

Dolor en Comodoro: falleció la joven de la Fuerza Aérea que sufrió un incendio con su pareja

“Y así, cuando estábamos atravesando esos problemas, pregonaban, incluso se sentaban en reuniones, en asados y apostaban a ver cuántos días le quedaban al gobierno. Hubiera sido todo mucho más fácil si nos tendían una mano, porque la realidad, no era que le estaban tendiendo una mano al señor Gobernador. El problema era de los chubutenses, que por esas contingencias no podíamos hacer frente de esas obligaciones. Y mi responsabilidad era solucionar esos problemas”, resaltó.

El mandatario provincial afirmó que “hoy veo estos números crudos, claros, de dónde estábamos y todo lo que hicimos. Yo nunca hablé de un ajuste, siempre hablé de la optimización de los recursos, eficiencia por sobre todas las cosas, más allá de lo personal que es la templanza, la honestidad y la responsabilidad, que es la que debemos tener todos”.

Dos mujeres volcaron en la Ruta 26 y fueron trasladadas al hospital

“Acá tenemos que mirar siempre hacia adelante y encontrar soluciones. Y sin mezquindad, y sin caer en bajeza, que lo único que hacen es confundir o amplificar el enojo de algunos. Así, como vemos, y reitero las 8.500 personas que pasaron a planta, ustedes ven que vamos a estar terminando la gestión con menos 4% de agentes”, aseveró.

“A ver en cuántas gestiones hubo ingresos de un periodo y cuando terminó el periodo cuántos empleados hay. Y reitero, 38.000 agentes en una población de más de 650.000 con esa optimización de los recursos. Esa no es la discusión que tenemos que dar, no es esa la discusión que nos merecemos los chubutenses”, destacó.

Treffinger fue el diputado de Chubut más votado: lo acompañarán Glinski y Ávila

Arcioni recordó que “cuando estábamos en la crisis financiera que nos costaba afrontar los sueldos, yo decía, ‘las cargas sociales son nuestra responsabilidad y se pagan, porque es una obligación más’. Y así fue como en los momentos más difíciles seguíamos cancelando porque estaban las jubilaciones, estaba el derecho de cada uno de los trabajadores de tener garantizado sus aportes”.

“Podemos mirar a la cara absolutamente a todos”

“Como también a muchas intendencias que aun cuando no podíamos o estábamos pagando escalonado, ayudábamos en los momentos de crisis a pagar los salarios y jamos nos hicimos eco y sacamos provecho de una situación porque detrás de ese problema hay chubutenses, que trabajan y necesitan el sueldo y si yo podía dar una mano la daba”, afirmó.

Se accidentó cuando volvía a Rada Tilly y lo encontraron con su camioneta volcada en la ruta

“No creo que haya un intendente, o un jefe comunal que diga lo contrario, ayudamos a todos por igual, de la fuerza política que sea. Como escucharon y vieron recién 2.700 millones de pesos para las comunas y hemos enviado una ley ahora para incrementarlo. Hablan de las comunas, de los pueblos del interior y de todos esos proyectos que decían que iban a presentar cuando iban no están, y siguen teniendo la ilusión y siguen estando, dependiendo del buen humor de un gobernador. Entiendo que todos somos chubutenses y ayudamos y colaboramos con todos: Al sector productivo como lo hemos visto, al turismo, a las cámaras. Nadie nos puede decir nada, o en contrario, de que hemos discriminado a un sector. Siempre hemos tendido la mano y muchas veces hemos recibido cachetazo”, aseveró el Gobernador.

Dolor por la muerte de Jorge Ampuero, excombatiente de Malvinas de Comodoro

“A muchos les gustará o no mi forma de gobernar, pero nadie puede decir que no hemos dejado el alma y que no hemos comprometido con la palabra cuando tomamos juramento ese 10 de diciembre. Podemos mirar a la cara absolutamente a todos. No agacho la cabeza cuando me cruzo con nadie”, finalizó Arcioni.

La exposición, desarrollada esta tarde en el auditorio del Ministerio de Educación, detalló el estado de situación de las arcas públicas provinciales con eje en el ordenamiento financiero, cancelación de obligaciones salariales, continuidad de pagos correspondientes a la Deuda Pública, asistencia a municipios y comunas, y financiamiento para obras de infraestructura, salud, educación y seguridad en los últimos años.