RAWSON (ADNSUR) - El gobernador Mariano Arcioni anunció en conferencia de prensa este jueves que mañana viernes se cancelarán los sueldos de enero de empleados provinciales del tercer y cuarto rango.

“Anuncié desde ayer que para el viernes iba a estar cancelando el tercer rango y hoy podemos decir que podremos estar cancelando también el cuarto rango, todos los haberes de enero”, dijo el gobernador.

PROTESTAS DE ESTATALES

Sobre los cortes y bloqueos de ruta por parte de gremios, advirtió que "están cometiendo un ilícito. Hemos radicado la denuncia correspondiente. Esperemos que la Justicia actúe como corresponde. Es algo más de lo que estamos viviendo por la intolerancia e incomprensión. Reconocemos que estamos pagando en forma escalonada y con demoras pero estamos haciendo un esfuerzo enorme como para poder cumplir con esto", manifestó Arcioni y aseguró que "no se va a solucionar un conflicto por cortar una ruta. Dialogamos permanentemente con todos los sectores gremiales. No es necesario perjudicar a quienes tienen que ir a trabajar".

DENUNCIA CONTRA ANTONENA

Sobre la denuncia y apertura de investigación contra el ministro de Economía, Oscar Antonena, expresó: "Me parece una exageración porque el ministro no hizo más que poner todo a disposición del gobierno provincial para que puedan funcionar los poderes y poder cumplir con el paquete de medidas y así poder pagar incluso a los judiciales. No hizo más que cumplir lo que le indicó este gobernador”.