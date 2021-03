RAWSON (ADNSUR) - Como estaba previsto, pasadas las 11 de las mañana de este martes, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, inició el acto por el inicio por la apertura de las sesiones en la Legislatura del Chubut.

Desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno en Rawson, el mandatario provincial se encuentra acompañado del vicegobernador Ricardo Sastre y los secretarios de la Legislatura. Asimismo, cada uno de los 27 diputados esta conectado desde su lugar de origen a través del sistema Cisco Webex, para evitar la presencialidad en lugares cerrados en el marco de la pandemia.

El gobernador hizo un repaso de obras y de estadísticas de la pandemia, donde afirmó que el 5% de la población se contagió y un 2% falleció por la pandemia, y realizó un fuerte agradecimiento a los agentes del sistema de salud que lucharon contra la pandemia.

Asimismo, reiteró el anuncio de reforma del sistema judicial con reglas claras que garanticen seguridad jurídica y acceso a la justicia rápido, como así también la reforma de los códigos procesales no penales. Y afirmó que se modificarán el código procesal penal con aval del poder judicial, los códigos procesal civil comercial y de familia, y se creará el fuero contencioso administrativo y ambiental y los pliegos para cubrir las vacantes del STJ apelo a la generación de consensos necesarios.

Arcioni anunció que “próximamente enviaremos el proyecto de ley de Reforma Judicial. Los cambios sociales y jurídicos , hacen imprescindible abordar una actualización normativa que establezca reglas claras y transparentes que garanticen la seguridad jurídica y un acceso a la justicia eficaz y rápido en la resolución de los conflictos. La solución de conflictos se debe realizar de manera oportuna, adecuada y efectiva tanto para los conflictos jurídicos como individuales como colectivos , maximizando la protección de los derechos en juego”, dijo.

“Es por esto que debemos avanzar sobre la reformas de los códigos procesales no penales a través de procesos orales , públicos y mediante audiencias , entendiendo como un eje fundamental la transparencia y la publicidad de cada uno de los procesos judiciales, y la inmediación entre las partes y cada uno de los actores que forman del sistema judicial. En este marco, los órganos judiciales deberán garantizar que los servicios judiciales que estos proveen sean de fácil acceso para los ciudadanos, procurando que sus solicitudes sean resueltas de forma eficiente , oportuna y satisfactoria , y sobre todo en un tiempo razonable, la justicia que demora, no es justicia”, señaló.

Y agregó que “idéntico temperamento adoptaremos respecto de la modificación del código procesal penal de la provincia , que fue desarrollado por operadores del sistema y que cuenta con el aval del Ministerio Público Fiscal, la Judicatura y la defensa pública”.