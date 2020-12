RAWSON (ADNSUR) - En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el gobernador Mariano Arcioni habló sobre el proyecto de zonificación minera en la mesta de Chubut. Al respecto, afirmó que se trata de “un proyecto integral donde estamos mirando a 30 años, que incluye producción de olivos. Tenemos una Provincia riquísima y con muchísimas posibilidades. Hoy estamos dando la discusión como se merece”, dijo.

El gobernador además, destacó que Chubut necesita el proyecto de zonificación minera. “Quiero dejar muy en claro que la Cordillera no se toca, el Río Chubut no se toca ni se contamina. No se usará cianuro. La Meseta se merece este proyecto por eso abrimos el debate para dar la discusión que corresponde”, manifestó.

“Uno siempre pretende que esto salga lo antes posible con el mayor consenso, los tiempos lo determina la Legislatura, pero pretendo que salga este proyecto cuanto antes pero con el mayor consenso y aclarando todas las dudas que sean necesarias”, agregó. Además, aclaró que se trata de un proyecto que demandó más de 60 reuniones. Donde la inversión prevista para esta zonificación minera implicaría “entre 2.500 y 3.000 millones de dólares”, indicó.

En este marco, Arcioni afirmó que hoy se está dando la discusión que se merece. “No intentamos ingresar este proyecto por la ventana. Se cuidó absolutamente cada detalle. Somos una provincia que en gran parte de su historia sus recursos se obtiene de la minería, no nos olvidemos del petróleo”. Y cuestionó “por qué no a la minería, sino contaminamos el rio Chubut, no usamos cianuro y tenemos el mejor proyecto de ley. Demos la discusión con sustento, por favor. El proyecto de ley es como pocos se han llevado a cabo en la provincia”.

Respecto de las presiones que podría haber sobre este proyecto desde el Gobierno Nacional, afirmó que “no hay absolutamente nada, ni incidencia ni presión, este es un proyecto que le va a hacer bien al país, la provincia y los vecinos”.

Y habló sobre tweets publicados hace unos años y que comenzaron a circular en redes sociales, donde manifestaba su opinión a la minería: “Cuando uno está abierto al aprendizaje adquiere nuevos conocimientos y eso hace que se pueda cambiar de opinión. Yo sobre todas las cosas quiero el desarrollo de una actividad sustentable”, expresó.

Por último, Arcioni se refirió a la presunta adulteración de informe del CONICET el cual fue solicitado por el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena. “La provincia no tuvo nada que ver, han pedido información a través de la procuración al poder legislativo y se ha contestado que no hay nada de lo que ellos hacían referencia”, puntualizò.