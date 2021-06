Arcioni: “Es más hipócrita y engañoso querer discutir la zonificación minera después de las elecciones, hay que tratarlo ahora”

El gobernador Mariano Arcioni volvió a pedir el tratamiento urgente del proyecto de zonificación minera en la Legislatura y no demorarlo para después de las elecciones, para no seguir dependiendo del precio del barril de petróleo, según dijo. Afirmó que demorar el tema es tener una actitud hipócrita y pidió a los legisladores que aborden el dictamen que ya fue aprobado por la comisión de Recursos Naturales. Fue en una entrevista en Canal 12 con el programa “Sin Hilo”, que se transmitió en vivo por ADNSUR.

Además, el mandatario destacó los avances en el plan de vacunación, sostuvo que no se vacunará hasta que esté el resto de los chubutenses vacunados, anunció que se hará una propuesta para pagar la deuda histórica con la Caja de Jubilaciones, y dijo que pretende que la semana próxima pueda volverse a las clases presenciales en forma plena. Explicó las razones que llevaron a Chubut a tener un déficit de caja, pero dijo que volvería a firmar las paritarias con cláusula gatillo que firmó en 2019. Y habló de la relación con la Justicia, la Legislatura y actores como Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre.

Respecto a los últimos anuncios del plan de vacunación contra el Covid, dijo Arcioni que “estamos logrando la mayor cobertura de vacunación para poder volver cuanto antes a la normalidad”, y sostuvo que esto obedece a que “hay una estrategia y no es vacunar por vacunar; hoy tenemos más del 88 % de los docentes vacunados, prácticamente la totalidad del personal de salud y de seguridad”.

Resaltó el mandatario que “esto nos permite ser la primera provincia que está vacunando a personas de 18 a 59 años sin factores de riesgo”. Y agregó que “superamos la población objetivo, que era de 150 mil personas, y hoy ya aplicamos 182 mil vacunas; pasamos a un promedio de más de 3 mil vacunas diarias, y aspiramos a llegar a 5 mil por día”.

Para el gobernador, “el plan de vacunación marcha de manera impecable, más allá de alguna rara excepción, como lo del hospital de Comodoro que está investigando la justicia”, pero dijo que “en Chubut no hubo vacunados VIP, yo todavía no me he vacunado. Cuando comenzó el plan yo estaba de licencia y estaba a cargo el vicegobernador Ricardo Sastre, que se pidió transmitir seguridad en la vacuna, que hoy está ratificado. Dio ese paso inicial Ricardo, y yo me vacunaré una vez que estén vacunadas todas las personas que tienen que estarlo”.

MEDIDAS Y CLASES

Respecto a las próximas medidas que se evalúan para la próxima semana por la pandemia, y si puede haber cierta flexibilidad, dijo Arcioni que “en estos días bajó el nivel de contagios, esperamos tener una meseta, estábamos en 500 casos diarios, bajó a 300, día a día es un logro. Esperaremos hasta el fin de semana para ver si ratificamos o rectificamos alguna de las medidas de cuidado, porque no me gusta hablar de restricciones”.

Afirmó que “nuestro objetivo es lograr que vuelvan los chicos a las clases, que vuelva la actividad comercial y una vida normal” y recordó que esta semana “volvimos a las clases presenciales para los más chicos, y esperemos que la semana que viene podamos ir ampliando ese margen de presencialidad, es decir, esto es día a día”.

Explicó que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta “nos dio la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, pero aspiro a que se cumpla el cronograma normal y habitual del calendario de vacaciones, si es necesario extender una semana más se extenderá, pero se debe cumplir el calendario educativo”.

Respecto a la toma de las decisiones, dijo el gobernador que “con los intendentes debatimos y consensuamos las medidas a tomar, no es lo mismo una localidad como Los Altares que Comodoro Rivadavia”. Y consultado por la postura del jefe comunal esquelense, Sergio Ongarato, de no acompañar a la provincia, dijo que “es lamentable cuando no se tiene la fortaleza para tomar una decisión, cuando tenemos el hospital de Esquel con el 100 % de las camas de terapia ocupadas con personas respiradas en sala común”.

Afirmó que Ongarato debería “pensar en toda la comunidad y tomar medidas pensando en el cuidado de toda la población”, por lo que sostuvo “lamento que el intendente no tenga el carácter para poder imponer su decisión o sus medidas, porque va en desmedro del cuidado de la salud de todos sus vecinos”.

SUELDOS

Respecto a los acuerdos firmados con los gremios estatales para pagar en cuotas los salarios atrasados, que en última instancia tuvo un anuncio para el sector pasivo de los rangos 1 y 2, dijo Arcioni que “a los jubilados hasta $ 65 mil les dimos prioridad pagando en una sola cuota el total, próximamente le diremos cómo cancelaremos a los haberes superiores, pero para este gobierno son prioridad. La caja, el Instituto y demás es a los primeros que se le giran los aportes”.

Explicó que “tenemos que saber que la caja tiene un déficit cercano a los 600 millones mensuales que el gobierno le da prioridad” y al respecto indicó que “estamos tratando de achicar ese déficit, pero implica tener un consenso con todos los sectores”, mientras que adelantó que “vamos a presentar dentro de poco una propuesta respecto a la deuda histórica con la caja, que está desde hace 30 años, y nosotros nos vamos a hacer cargo”.

“Algún día hay que empezar a cancelar esto. Tenemos que empezar a solucionar los problemas y lograr un estado óptimo por sobre todas las cosas. Pero si uno piensa siempre en las cuestiones electorales nunca se van a solucionar. De esto nadie habla, la deuda se generó hace más de 25 años”, dijo Arcioni respecto a una deuda que asciende a miles de millones de pesos.

Respecto a la cláusula gatillo firmada hace dos años, que generó un descalabro en las cuentas públicas, Arcioni aseguró que la volvería a firmar, porque el sector público hace un año y medio que no tenía paritarias, y en aquel momento cerramos un aumento del 38 %. Pero en forma paralela veníamos reclamando a la Legislatura a que nos autorice a renegociar la deuda, porque sabíamos lo que se venía en los años siguientes, pero no nos autorizaron en 2018, en 2019 tampoco por una cuestión electoral, y lo logramos el año pasado en septiembre. En dos meses llegamos a un acuerdo, aunque ya habíamos pagado 80 millones de dólares”.

Recordó que al recibir la provincia en noviembre de 2017, “había un endeudamiento muy grande cercano a los 900 millones de dólares con vencimientos encima, deuda con el fondo fiduciario de 7500 millones, deuda en letras, deuda de 4500 millones con los proveedores, era una situación complicada”. Además, señaló que “el barril de petróleo empezó a bajar, bajó el consumo y la coparticipación en el país, y nosotros lo afrontamos con entereza”.

También trajo a colación Arcioni que en aquellos meses “desde la oposición se nos pedía achicar el estado y echar gente, y jamás echamos un trabajador, y yo siempre dije prefiero pagar tarde que sacar el ingreso a una familia”. Indicó que “hacía falta una optimización del recurso que se logró con reducción de gastos de administración central del 30 %, fuimos la primera provincia que logró refinanciar la deuda, y no caímos en default. Y esto hace que hoy tengamos una proyección financiera un poquito más holgada”.

DEPENDENCIA

En otro tramo de la entrevista, Arcioni se refirió a los recursos de la provincia. Reconoció que este año hubo una mejora en la recaudación, porque “la moratoria funciona muy bien, se comenzó a recaudar en áreas que antes no se hacía, como el IPA”, y remarcó que “el barril (de petróleo) está en un promedio de 65 a 68 dólares, no es el barril de 100 o 130 dólares que había antes, ni tampoco el barril de 20 que tuvimos el año pasado ni el negativo que llegamos a tener”.

Pero dijo que, de todos modos, está claro que “volvemos a que toda la provincia dependa del barril de petróleo, y es una locura. La provincia creció y se agrandó con un barril de 100 a 130 dólares, entonces cómo no va a tener un déficit de caja cuando hay un barril de 20 o de 30. Y dependemos del barril, entonces pregunto por qué no ampliar la matriz productiva”.

“Yo quiero que mi provincia tenga futuro, si tengo que pagar algún tipo de costo lo voy a pagar. No quiero que la provincia se sostenga exclusivamente en el barril de petróleo. Si usted ve cómo viven las localidades de la cuenca del golfo San Jorge y después ve al resto de las localidades, no es justo”, argumentó el mandatario.

Volvió a defender las virtudes del proyecto 128 del Ejecutivo y destacó que “fue presentado a todos los intendentes y las cámaras”, y sin embargo “hace un poco un intendente me dijo que el proyecto dejaba sólo el 3 %, y le dije que era un irresponsable, porque como intendente no podía no haber leído el proyecto. Hablan desde el desconocimiento y la irresponsabilidad”.

Luego se preguntó “¿Por qué un chico de Comodoro puede tener la esperanza de progresar y un chico de la meseta no? Los que dicen no (al proyecto) son los que están en la comodidad de un cargo público y no piensan en el resto de la gente. Yo esto no lo voy a permitir, y si tengo que pagar un costo político lo voy a pagar, estoy convencido que es el proyecto que hoy necesita la provincia, no debe discutirse con mezquindades y planteos electorales. El asistencialismo debe estar en momentos de crisis, pero no quiero la asistencia permanente para el futuro”.

“Es probable que haya muchas especulaciones en torno a este tema, no quiero que nadie se sienta agraviado”, opinó el mandatario y luego se preguntó “¿no es más hipócrita tratarlo después de las elecciones? ¿Qué se esconde, a quién se quiere engañar? Que se discuta ahora de cara a la gente el dictamen; es más hipócrita y engañoso tratarlo después de las elecciones”.

ELECCIONES

Después fue consultado el gobernador por las dificultades que demandó armar el equipo del gabinete en estos años, y reconoció “armar un equipo es difícil en todo ámbito, en la política un poco más. Costó llegar a este equilibrio que hoy tenemos, estoy muy satisfecho con todos y cada uno de los miembros del gabinete, y por suerte tenemos nombres que tienen mucha actitud, mucha lealtad, mucho empeño en la función pública, así que se verá en su momento”, dijo en alusión a si algunos de ellos podrían ser candidatos en el próximo turno electoral.

Dijo estar con la cabeza ocupada en otros temas antes que en la cuestión electoral, ya que “para votar con tranquilidad tenemos que lograr la mayor cantidad de vacunas. Tengo otras prioridades antes que lo electoral”.

Sin mencionar a Carlos Linares, dijo respecto a otros partidos que “hay algunos que ya en plena cuarentena en julio del año pasado ya se lanzaron como candidatos. Ahí te das cuenta lo que piensan algunos de la política. En vez de estar preocupados, o queriendo colaborar con y para, pero bueno”.

En su caso, dijo no tener apuro en definiciones, ya que “estoy tranquilo, llegado el momento se analizará con el partido, que será una vez más el Chusoto, al que estoy muy orgulloso de pertenecer”, y recordó elecciones ganadoras en los tres últimos turnos.

Sobre su pertenencia al proyecto nacional, sostuvo que “hay buen dialogo con algunos de los intendentes del Frente de Todos, nosotros estamos alineados al gobierno nacional de coalición, pero en la provincia no tenemos el acompañamiento para con la gobernación en absoluto. Uno ve que los diputados no nos toman como parte”.

Sin embargo, resaltó que “hay diputados que marcan una férrea oposición, pero acompañan entendiendo el bienestar de la población. Por eso me quedo con lo bueno, cuando me tuvieron que acompañar, me acompañaron, y hubo un gesto de grandeza de muchos diputados”.

PODER JUDICIAL

Consultado por la dificultad en llegar a acuerdos políticos para cubrir los cargos vacantes en el STJ, admitió que “cuesta porque en algunos lugares de la oposición, los referentes no están bien marcados o empoderados por sus pares para discutir estos temas, y eso entorpece el funcionamiento. Para mandar los pliegos hay que tener 18 votos, y yo quiero respetar la representación de todos y cada uno. Hay que acordar con todos los sectores para que se sientan representados”.

Explicó que “el objetivo es dejar cubiertos los 6 lugares del Superior Tribunal”, y se preguntó “¿Por qué tengo que esperar que no sea un año electoral? Esto no lo entiendo, porque el tiempo pasa”.

Respecto a la relación con la Justicia, dijo que “hay miembros del Poder Judicial que critican a mi persona y jamás salgo a responder. Salvo la denuncia contra el juez Caviglia, porque sus declaraciones fueron una locura, porque la institucionalidad se debe respetar, ante todo. Un estado de derecho se respeta”.

Interrogado sobre lo ocurrido en su último encuentro con el presidente del STJ, Alejandro Panizzi, que subió de tono y debió aclararse a puertas cerradas, dijo que “se deben hablar con sinceridad los temas, él obviamente hizo un planteo, yo hago el mío, podemos estar o no de acuerdo, pero lo importante es la sinceridad y poder decirse las cosas. No me gustan las personas que no dicen las cosas de frente, y las dicen por atrás, y yo valoro la actitud de un titular de un poder, en este caso el doctor Panizzi, que se siente y me diga que no está de acuerdo con tal cosa, o que se sintió agraviado. Y que lo podamos debatir”.

Sobre el atraso en pago de haberes a empleados judiciales, dijo Arcioni que “el atraso salarial del Poder Judicial se puede solucionar con este proyecto de ley de endeudamiento (enviado a la Legislatura), que no se pudo llevar adelante y hoy se puede, como lo solucionamos con el Poder Legislativo, y creo que se va a dar la discusión y ojalá así sea”.

ACCIDENTE

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el último accidente trágico que costó la vida a un trabajador petrolero en el yacimiento El Escorial, a lo que respondió “luego del accidente me comuniqué con Jorge “Loma Ávila” (secretario general de Petroleros Privados) para manifestar el acompañamiento a la medida de fuerza”.

Planteó que “hay que analizar qué es lo que está pasando porque no es normal con las medidas de seguridad que hoy existen, que ocurran estas fatalidades. Hay que ver si se pudieron haber evitado. También hablé con el titular de Camioneros, porque habían hecho un requerimiento de solicitar a las operadoras un medio aéreo para hacer una evacuación y estoy totalmente acuerdo, para achicar los márgenes de fatalidad”.

Finalmente sostuvo el gobernador que le preocupan estos accidentes y que “hay que hablar con las empresas y a través del Ministerio de Hidrocarburos junto con los gremios y ver si estas fatalidades se pudieron haber evitado”.

DIALOGO

En el último tramo de la entrevista, Arcioni se refirió a la relación política con diferentes actores de la provincia. Por ejemplo, respecto a su relación con el intendente comodorense Juan Pablo Luque dijo “estamos bien, obviamente con las diferencias que podemos llegar a tener. No andamos de la mano de arriba para abajo, pero con el respeto del intendente de una ciudad muy importante. Con diálogo por sobre todas las cosas”.

“El diálogo tiene que existir. Yo valoro, el sábado estuve recorriendo obras en la ciudad, lo invité, me acompañó, dialogamos, intercambiamos ideas. En lo político, él está en una posición y yo en otras, pero desde lo personal no hay ningún tipo de inconveniente, al contrario”, sostuvo respecto al nuevo acercamiento con el titular de la ciudad petrolera.

Respecto a su vinculación con el vicegobernador Ricardo Sastre, indicó que “me siento acompañado, trabajando en conjunto. Hemos tenido nuestras diferencias al comienzo, costó, pero es parte del matrimonio político, poder transitar juntos. Y lo pudimos superar porque yo le tengo un cariño especial a Ricardo, y hoy estamos trabajando juntos, hablamos todos los días a primera hora. Lo llamo para contarle lo que vamos a hacer, y escuchar opiniones. El diálogo es muy bueno”.

Que Sastre pueda ser candidato del PJ, “a mí no me hace ruido en lo absoluto, tengo la tranquilidad de que me está acompañando en la gestión, que es lo que a mí me interesa”, aseguró Arcioni.

En alusión a los incidentes vividos durante la visita del presidente Alberto Fernández a Lago Puelo admitió que “fue un momento tenso, triste, no nos merecemos los chubutenses haber pasado por eso en la visita del Presidente. Pero cuando se sabe la verdad de todo lo que ocurrió y cómo ocurrió, el vínculo es sumamente fluido, amable, y con el acompañamiento y el apoyo del gobierno nacional”.

Respecto a la poca ayuda económica hacia Chubut, prefirió la diplomacia, y expresó que “el país está en una situación muy delicada, pero hace unos días se licitó una obra para Comodoro de 900 millones, y los municipios están recibiendo obras en forma directa, es decir que hay acompañamiento. Uno siempre quiere más, pero hay que ver la realidad y el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para acompañar a todas las jurisdicciones”.

Finalmente, adelantó que “con la diputada Rosa Muñoz está trabajando en un proyecto importante que ya vamos a anunciar como se merece, en parte tiene que ver con las ventajas comparativas y apunta al reconocimiento que hoy merece la provincia del Chubut”.