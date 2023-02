En una entrevista exclusiva con el programa Sin Hilo a través de Canal 12, el gobernador Mariano Arcioni brindó definiciones políticas en el inicio del año electoral. Reconoció que ya está encaminado el Frente de Todos en Chubut con los sectores de Juan Pablo Luque y Ricardo sastre integrando la fórmula y con su espacio encabezando la lista de diputados nacionales.

El mandatario admitió además que quiere seguir haciendo política y que hay chances de que su nombre figure arriba en la lista para la Cámara Baja en agosto y octubre, e incluso no descartó que su espacio político pueda reclamar ir primero en las lista de diputados para la Legislatura Provincial.

“Es probable que (nuestro sector) encabece diputados nacionales y por qué no la lista de diputados provinciales, es un lugar que corresponde a quien es oficialista dentro de un frente”, dijo Arcioni, quien reconoció que esto “ya lo hemos conversado (con Luque y Sastre) y está acordado”.

Sobre si tiene ganas de ser candidato, expresó “después se verá si encabezo yo o alguna otra persona. Es una chance que sea yo, me gustaría seguir en la política desde algún lugar donde pueda colaborar para mi provincia, y quiero que este proceso continúe”. Según el gobernador, “si puedo ser parte de ese camino para seguir ordenando esta provincia, lo puedo hacer desde cualquier lado”.

NOMBRES

Por otro lado, Arcioni afirmó que el adelantamiento de las elecciones en Trelew para el 16 de abril “es una antesala de lo que puede llegar a ocurrir en cuanto a los frentes electorales en provincia" y en ese sentido anticipó que "se va a trabajar" para lograr a nivel provincial el mismo acuerdo que se alcanzó a nivel municipal, entre el PJ, el Frente Renovador y Chubut Somos Todos.

En tanto y sobre las posibles candidaturas a la gobernación de los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque y de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, si bien evitó opinar sobre una eventual fórmula entre ambos, si fue contundente al afirmar que "vamos a trabajar todos juntos. Los tres. No tengo la menor duda".

Respecto a un posible adelantamiento de la convocatoria a elecciones en Chubut, dijo que explicó en privado a sastre y a Luque que si quieren anticipar, deberán plantearlo dentro de los canales institucionales de los partidos políticos, y si hay un acuerdo dentro de la mayoría de las fuerzas, será el camino para tomar una decisión.

Sobre incorporar al intendente trelewense Adrián Maderna a este armado, explicó que “siempre se lo invita al intendente a participar en los actos y las firmas pero se ha negado”, pero "yo los rencores los dejo de la lado" y le dio la bienvenida a Maderna a integrarse "si sirve para construir sanamente".

Pero aclaró, "si nos sentamos, lo tenemos que hacer para aportar, engrandece la provincia. Porque si el interés es para un cargo político no me sentaría". Y también fue claro "primero tiene que tener un mea culpa" dijo sin titubeos.

CANDIDATURAS EN TRELEW

Tampoco Arcioni esquivó hablar del clima electoral que vive la ciudad de Trelew por estos días. Reconoció que Emanuel Coliñir "es el candidato más visible para este frente electoral" en relación a la alianza que conformaron en esa ciudad el PJ y el Frente Renovador. Y dijo que " siempre charlamos con Emanuel".

También habló de otros postulantes a la intendencia como los casos de Leila Lloyd Jones y Gustavo Mac Karthy. De la actual diputada provincial dijo que "tengo entendido que va a ir por fuera del PJ" y que si bien asumió su banca en la Legislatura llegando con Chubut al Frente " tomó la decisión de ser oposición".

En tanto que sobre el ex intendente de Trelew opinó que "me llamaría la atención que fuera por fuera del PJ por su identificación, incluso la de su familia".

MASSA EL MÁS CAPACITADO

Y en relación al orden nacional y sobre todo lo que sucede en relación al Gobierno, Arcioni volvió a elogiar al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Dijo sobre él que "para mí es el candidato ideal a presidente de la Nación" y si bien aclaró que las candidaturas "se van a decidir en el Frente de Todos", no tuvo dudas en indicar que Sergio Massa "es el más capacitado para seguir trabajando en beneficio de la Argentina".

Respecto a la oposición, se refirió a los dichos de Patricia Bullrich de intervenir la educación en Chubut en caso de ser gobierno, sus dichos “son de una irresponsabilidad total, y le recuerdo que toda la quita en subsidios en transporte y de fondos en educación que nos ha hecho el gobierno de Macri no se vio en la historia”.

Y recordó que “en los momentos más difíciles que hemos tenido afrontamos esa quita con recursos propios. Se trata de discursos dañinos, berretas, que no ayudan absolutamente a nada. Ellos no colaboraron con la educación cuando fueron gobierno, sino que ayudaron a destruir. No se lo voy a permitir bajo ningún punto de vista”.