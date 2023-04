En una rueda de prensa posterior a la entrega de móviles policiales en el Autódromo de Trelew, el gobernador Mariano Arcioni expresó sus “felicitaciones al médico veterinario Gerardo Merino quien ha tenido una excelente elección”, y aprovechó para destacar “a Emanuel Coliñir quien ha quedado segundo y esto que ha demostrado que el PJ de la ciudad de Trelew está teniendo un recambio con figuras importantes, cómo Emanuel, que va a tener la capacidad justamente para reagrupar todo lo que es el partido justicialista”.

A la hora de evaluar el resultado en Trelew, dijo Arcioni que "la verdad es que me siento muy contento por la elección de Emanuel, a quien aprovecho también para felicitarlo, porque lo hizo trabajando y demás de una manera muy profesional, y ha demostrado que se puede que se puede justamente lograr lo que todos aspiramos, que sea el recambio del partido justicialista en Trelew y con una nueva generación”, valoró.

Recalcó luego que "más allá del análisis de 5 candidatos que han decidido ir por afuera con partidos propios o con otros partidos a nivel nacional" en el sector del Frente de Todos "necesitábamos este recambio y me parece que es un puntapié muy importante lo que lo que ha hecho Emanuel para poder reconducir al partido justicialista en Trelew”, añadió.

RECHAZO

Opinó luego Arcioni que "es indudable que la gente de Trelew ha estado buscando un cambio y un rechazo absoluto para con la gestión municipal que su candidata ha quedado cuarta". Y ya hablando a nivel provincial, sostuvo que "esta elección de Trelew fue el punto inicial de un Frente Electoral. Creo que hay que trabajar con una unidad seria y sincera para poder lograr los objetivos”, señaló.

Respecto a la fecha de convocatoria, insistió en que "hasta que no haya un acuerdo político, vamos a seguir trabajando con las convocatorias electorales de la fecha general. Hay mucha distancia de una elección a otra en cuanto a un desdoblamiento o ahí con las generales. Todavía falta tiempo”, reiteró como en oportunidades anteriores sobre este tema.

Según el gobernador, el Frente Renovador "se ha visto fortalecido con una figura como Emanuel que haya salido segundo. Él surgió como una figura de renovación dentro de la estructura del justicialismo. A nivel provincial, debería ocurrir algo similar también. Evidentemente se viene una renovación y muchos van a tener que recapacitar qué es lo que van a hacer de aquí en más”, reiteró.

“Es el momento para poder acompañar a la gente joven que tenga muchas ganas de acá para adelante. Me parece que es el momento en el que se tiene que poner muy sólido las bases de un ‘Frente’”, subrayó.

LINARES

Consultado por el futuro de Carlos Linares al frente del PJ, indicó que "Linares no tendría que dar un paso al costado, es el presidente del Partido Justicialista. Si no lo dio cuando perdió la elección al senador, menos lo tendría que dar ahora. Me parece que la figura de Linares como titular y cabeza de un partido como el Partido Justicialista tendría que tener una contención”, consideró.

“La clave es el PJ unido. Todos los que tengan buenas y sinceras intenciones van a ser bien recibidos en el ‘Frente’ que es más que un solo partido”, concluyó el gobernador Mariano Arcioni.