Días atrás, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) firmaron un acta acuerdo de colaboración para la implementación conjunta de la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico (TUAT), ampliando la oferta académica y fortaleciendo el trabajo interdisciplinario.

El psicólogo y docente de la UNPSJB, Sebastián Núñez, brindó precisiones en diálogo con “Buen día Comodoro”, por Seta TV, destacando que es «una de las primeras veces que pasa esto en la universidad: participaron docentes de dos facultades a partir de una convocatoria del rectorado para una demanda que hay en la región, muy grande, en relación con los acompañamientos terapéuticos. Algo que era recontra necesario y escaso», afirmó.

Luego precisó que, si bien hay propuestas en este rubro, son “muy dispares; no siempre son formaciones de instituciones reconocidas, y la demanda hace que se tomen muchas capacitaciones y muchas cuestiones que no contribuyen a una formación de calidad, consideramos nosotros desde la universidad”.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGENCIA EN LA UNPSJB?

El docente universitario indicó que “la idea es que —hasta donde yo tengo entendido— empiece a funcionar el año que viene, y es porque, a comparación de psicología, no necesita la aprobación porque es una tecnicatura y la idea es que sea una carrera corta, es decir, una tecnicatura de 2 años”.

“La idea es que sea presencial y muy breve. Digo la verdad: una tecnicatura universitaria —es decir, que este título lo otorgue una universidad nacional— suele ser más extensa; hay tecnicaturas a nivel nacional que duran 3 años. Nosotros tratamos de acotarla”, afirmó´

Núñez precisó que serán un total de nueve materias por año; serán todas cuatrimestrales y tendrán una carga horaria presencial. Seguramente tendrán además alguna carga horaria que deberán realizar como tareas en el aula virtual.

Sobre los pasos a seguir, indicó que la tecnicatura ya la aprobó el consejo y que ahora lo que faltaría es asignarle un presupuesto. “Entonces, yo creo que es mucho más probable que la tecnicatura se implemente el año que viene", dijo.

Posteriormente, mencionó que la directora de la carrera, Débora Bavidenco, se encuentra trabajando en una devolución con ciertas correcciones que había que hacer en cuanto a asignación de horas y ahora salió una nueva disposición. “Sé que están trabajando en ajustar, pero bueno, ahí yo te diría: lo que le falta a la tecnicatura es la cuestión de presupuesto para que empiece a funcionar”, sostuvo.

Finalmente, sobre la puesta en vigencia de la carrera de Psicología, aclaró que esa carrera requiere una aprobación previa que seguramente “va a salir porque es una carrera que está acorde a los estándares. No debería haber problemas”. Sin embargo, dijo que “el gran misterio es presupuestario, que es algo que no depende de las autoridades de acá ni de la universidad ni del deseo nuestro; es una cuestión política y, bueno, todos saben cuál es la situación gravísima de la universidad”.