El Gobierno nacional anunció un ambicioso plan de obras y modernización para el Hospital Garrahan, con una inversión total de 30.000 millones de pesos, que incluye equipamiento médico de última generación y mejoras en infraestructura.

El objetivo será reposicionar al Garrahan como el principal centro pediátrico de alta complejidad de América Latina y mejorar la calidad de atención para miles de niños y adolescentes de todo el país.

El anuncio fue realizado este viernes por el vicepresidente presidencial, Manuel Adorni, quien destacó el trabajo que ya se ha realizado en la institución a partir de cómo fue que la encontró al iniciar la gestión.

Uno de los avances más importantes será la incorporación de un acelerador lineal pediátrico, único en hospitales pediátricos de América Latina. Este equipo permitirá realizar tratamientos oncológicos más precisos y menos invasivos, reduciendo los efectos secundarios en pacientes infantiles con cáncer. Para su instalación, también se están construyendo instalaciones especiales que garanticen la seguridad y la potencia eléctrica necesarias para su funcionamiento.

Además, se ampliará el área de trasplante de médula ósea, lo que permitirá que más chicos reciban tratamientos complejos sin necesidad de ser derivados al exterior. También se reabrirán cuatro quirófanos cerrados, que serán completamente modernizados con tecnología de punta, como microscopios de alta precisión, ecógrafos intraoperatorios y arcos en C.

El plan contempla la adquisición de una ambulancia equipada con sistema ECMO, que funciona como un pulmón o corazón artificial, destinada exclusivamente al traslado de pacientes desde el AMBA o desde aeropuertos en vuelos sanitarios.

Otro eje clave es la renovación de 400 camas, camillas y sillas de ruedas, muchas con más de 30 años de uso, para mejorar la seguridad y el confort de los pacientes. También se incorporarán máquinas de perfusión renal y hepática —inexistentes en el país— que permitirán conservar mejor los órganos para trasplantes.

A esto se suma la compra de equipamiento para áreas de esterilización, diagnóstico por imágenes, patología, laboratorio, microbiología y farmacia, con tecnología de última generación.

Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, toda la inversión se realizará con fondos propios del hospital, sin transferencias adicionales, gracias a una gestión más eficiente de los recursos. Este plan integral busca mejorar la atención médica pediátrica y fortalecer la capacidad tecnológica y operativa del Garrahan.