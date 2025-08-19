El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, participó junto al ministro de Educación, José Luis Punta, del anuncio del programa "Más oportunidades" destinado a escuelas secundarias de la provincia del Chubut, en un acto desde la Escuela Provincial N° 712 de Trelew.

“La última vez que vine, antes de asumir, les pregunté qué querían hacer al terminar los estudios: muchos querían irse afuera y otros querían ser youtubers”, recordó y, a continuación, habló de la ley que incorpora la educación financiera, la robótica y la informática como nuevas materias en la evolución de las tecnologías y de la educación.

“Tenemos que aprender con las nuevas tecnologías y darles herramientas a las más chicas para que cuando sean grandes puedan trabajar de lo que les gusta”, agregó.

El mandatario recordó que hace unos años “los chicos de tercero y cuarto” no sabían leer ni escribir. “No hay que olvidarnos de dónde venimos para no perder el rumbo hacia adónde vamos”, reflexionó.

En continuidad, indicó que “la educación pública no se puede resignar a nada, someter a discusión qué sí, qué no, o qué está bien o mal. El desafío que tenemos en esta provincia es que las mejoras sean académicas”.

“Este gobernador nunca va a prometer algo que no pueda cumplir porque ya sabemos lo que pasa: pagos de salarios desdoblados, conflictividad social, una generación hipotecada, una generación frustrada. Hoy, a poco más de 1 año y medio, hay datos para inflar el pecho y sentirnos profundamente orgullosos”, detalló.

“El 80% de los estudiantes está finalizando el primer grado sabiendo leer y escribir; eso es lo más importante en una gestión en educación. En las pruebas Aprender, en Chubut siempre estábamos en los puestos más bajos y en el último año pasamos de estar últimos a estar entre los primeros cinco en las pruebas Aprender 2024", remarcó con orgullo.

"Ese es nuestro compromiso y lo vamos a seguir sosteniendo a pesar de la mediocridad de algunos que prendieron fuego esta provincia y hoy se quejan del olor a humo. A pesar de eso, créanme, que hay un antes y un después y nunca nadie más va a poner en duda la importancia de sostener los días de clases, de tener nuevas herramientas, de modernizarnos y de darles, en definitiva, un futuro mejor a todos los chubutenses. Muchas gracias", concluyó.

EL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT

El ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, indicó que esta política educacional prefigura una intención, un objetivo y unas acciones que “nos comprometen a docentes, alumnos y a la comunidad en general en una empresa que, inevitablemente, nos llevará por un camino de mejora, de profunda vinculación con los desafíos que el mundo nos impone y que la sociedad nos reclama”.

“El nivel secundario recibirá modificaciones sustanciales. Nuestro nuevo secundario no es ni está tomado de ninguna de las otras jurisdicciones: es genuinamente chubutense. Un trabajo de equipos docentes y políticos del Ministerio de Educación, y este año hemos impulsado este proceso de actualización para responder a las demandas de un mundo en constante cambio”, dijo.

“La globalización, la transformación digital y las nuevas exigencias del ámbito laboral y académico requieren una adaptación del modelo educativo que garantice trayectorias formativas más flexibles, integradas y pertinentes para los estudiantes. En este marco, el Ministerio de Educación del Chubut, en colaboración con diversas instituciones y especialistas, ha desarrollado una serie de reformas para fortalecer el secundario, tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado y, además, en las especializaciones de la educación técnica. Voy a enumerar los cambios que, a partir de hoy, algunos ya se están ejecutando, pero que a partir de hoy tienen resolución y disposición según el caso”.

“Hemos transformado el régimen de evaluación, incorporando las evaluaciones integradoras como oportunidad para la vinculación y la relación de los aprendizajes fundamentales por espacio curricular y por área. Hemos incorporado las prácticas y pasantías educativas como parte de las propuestas pedagógicas de todas las escuelas de la provincia. Se ha incorporado la robótica educativa al espacio curricular de educación tecnológica del ciclo básico en la educación secundaria”.

“Eso es la resolución 154 del 25: a partir de este ciclo lectivo, la robótica es parte del currículum. Hemos incorporado el programa Puertas Abiertas para el acompañamiento al ingreso a primer año, fortaleciendo los saberes adquiridos en el nivel primario de matemáticas y lengua y generando espacios de integración.

“Y hemos capacitado supervisores, equipos directivos y docentes para fortalecer las habilidades de liderazgo en los directores, desarrollar y fortalecer el propósito compartido de la mejora escolar y las mentalidades de crecimiento. Esto lo hemos hecho en alianza con Somos Red y Enseña por Argentina”.

“Finalmente, hemos iniciado el acercamiento de docentes y estudiantes a los conocimientos fundamentales para el entendimiento integral de la gestión financiera personal y profesional, dando cumplimiento a la ley provincial de educación financiera número 850.

Se conformó además una comisión de trabajo integrada por representantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y del Ministerio de Educación para la elaboración de un documento orientador para la incorporación de la educación financiera al diseño curricular. Finalmente, les diré con certeza cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas”.

“En el día de hoy hemos firmado la resolución de creación del Instituto Superior 822 de la ciudad de Gaiman, el Instituto Superior de Formación Docente y Artística y dos institutos superiores en la ciudad de Puerto Madryn”.

