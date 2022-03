Antonena sobre el Banco Nación: "No hay que tomar que la Gerencia desaparece sino que se reestructura y actualiza"

Luego de confirmarse que la Gerencia Zonal del Banco Nación que funcionaba en Trelew pasará a depender de su par de Comodoro Rivadavia, el ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, consideró que "se está sobredimensionando la noticia" porque lo que está haciendo la entidad es "tomar una vuelta de calidad del servicio".

“No hay que tomar que desaparece la gerencia sino que se reestructura un Banco que tiene que actualizarse. No se puede tener la misma estructura que hace 30 años atrás", señaló el funcionario.

En una entrevista con el programa "Sin Hilo" -que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- Antonena consideró que "hay que tomarlo como una buena noticia porque el Banco Nación es emblemático y está mejorando", pero reconoció que "puede haber un interés político por medio".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El ministro explicó en esa línea que “los Bancos privados no tienen gerencias zonales, los jefes están en Buenos Aires. El Banco Nación ha empezado a migrar hacia prácticas de calidad del servicio”, sostuvo.

“El responsable de la cuenta corriente no es el gerente regional. Es el gerente de la sucursal que atiende al cliente ‘mano a mano’. El gerente regional no autoriza el descubierto. El Banco tomó esta decisión y no es para dejar desprovisto en los faltantes. Va a haber un gerente regional y va a estar en otra localidad y quizás tenga más responsabilidades”, aseguró.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

La Gerencia de Comodoro "no cerrará ni habrá despidos"

Más temprano, el subgerente general principal de Negocios de Banco Nación, Gastón Álvarez, confirmó que la Gerencia Zonal de Trelew dependerá de su par de Comodoro Rivadavia y aseguró que la Gerencia en la urbe petrolera no cerrará, no será absorbida por otra unidad regional y que no habrá despidos ni cierres de sucursales.

“Lo que hubo es un reordenamiento, porque Banco Nación tenía 16 sucursales por cada Zonal en todo el país y el resto de la banca tiene 25 sucursales por Zonal" , dijo el funcionario nacional.