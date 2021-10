El ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, confirmó que el Presupuesto 2022 será enviado la primera semana de Noviembre a la Legislatura de Chubut, y anticipó que será "totalmente diferente" porque durante el 2020 "existieron variables macroeconómicas muy complicadas, con un precio del barril por debajo de los U$S 20, una actividad detenida y con bajos ingresos por las regalías".

Y que recién "en diciembre del 2020, Chubut pudo reestructurar su deuda en un tiempo récord (en 3 meses) y fue un acuerdo muy importante”, dijo en diálogo en el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR.

A continuación, precisó que “claramente, los ingresos mejoraron –notablemente- porque ahora estamos con un tipo de precio del barril de U$S 80. También, mejoró la coparticipación por efecto de las actividades. Las regalías son los puntos fuertes porque generamos un ingreso de U$S 160 millones para los próximos 2 años. En la ‘reestructuración’ (que es muy difícil de lograr), se pudo llevar los vencimientos la deuda del 2026 al 2030"

"Hoy estamos pagando los sueldos en forma corriente y estamos terminando de cancelar las deudas por atraso”, señaló.

“Habrá una ampliación en el presupuesto 2022”

El ministro de Economía anticipó sobre el Presupuesto 2022 que "tenemos pendiente una ampliación presupuestaria de $7800 millones", y resaltó que "es una buena noticia enviar una ampliación porque estamos diciendo ‘fuimos cautos con el presupuesto 2021 y tenemos que pedir una ampliación porque hay nuevos ingresos’. Al decir que vamos a tener un 30% en salarios, el presupuesto aumenta en un 30%. El piso del presupuesto será del 30% pero tenemos que ver las variables del tipo de cambio, el precio del barril y la coparticipación"

"Nos dieron los ítems de un precio del dólar a $131 a fines del 2022 y una inflación del 33%. El presupuesto es una intencionalidad pero es dinámico y se puede modificar”, anticipó.

“El gobierno nacional está dando una facilidad crediticia”

El ministro de Economía habló de la asistencia solicitada al gobierno nacional para dar respuesta a distintos frentes. Y recordó que para poder empezar las clases, "la Nación nos asistió con un monto muy importante a través de la Anses (alrededor de $ 6000 millones) y pudimos saldar una deuda importante con los docentes. La gestión de Arcioni no se endeuda en otro destino que no sea poder pagar la cuestión salarial que nos tuvo en jaque en los 2 últimos años”, aclaró.

“Preferimos tener una deuda con el Estado nacional y no estar demorados en el pago de los salarios", agregó tras señalar que la deuda es un producto en pesos que se va a ajustar al tipo de cambio. Se paga en pesos, no es endeudamiento en dólares. Se respetó lo que autorizó la Legislatura (para el endeudamiento con el ‘Bocade’) porque estamos empezando a realizar un pago de capital en el 2023. El gobierno nacional está dando una facilidad crediticia”, aseguró.

“En esta gestión, se pagaron U$S 400 millones. Se canceló el título Bodic 1, el fideicomiso Chubut 2010-2020 y se va a terminar de cancelar el Bodic 2. Sólo va a quedar el Bocade que va a quedar reestructurado al 2030. Cuando se inició esta gestión, ya había una deuda de U$S 650 millones. Si vamos a ser concretos, esta gestión generó una deuda de U$S 110 millones que está destinada a los salarios. No hay otra deuda”, afirmó.

Reunión clave de Arcioni con Manzur

Oscar Antonena anticipó que “es posible que tengamos una renegociación del fondo fiduciario. La semana pasada, el gobernador se reunió con Juan Manzur (Jefe de Gabinete nacional) y -justamente- Tucumán (donde Manzur es el gobernador) tiene la misma estructura que nosotros. El gobierno nacional tiene una sola ‘ventana’ para el pedido de asistencia que es a través del ministerio del Interior con la ‘Secretaría de provincias’ que está a cargo de Silvina Batakis. De ahí dan el aval y pasa al ministerio de Economía”, reveló.

“El endeudamiento con Anses está rondando los U$S 110 millones. Tenemos una autorización de la Legislatura y el ministerio de Economía por la emisión de Letras por $ 4500 millones y tomamos $ 2500 millones. La provincia de Chubut no emite si no tiene autorización”, precisó.

Asimismo, el funcionario provincial resaltó que es necesario “ hacer una mejora del gasto público" porque hoy "los gastos en salarios rondan el 81% del presupuesto. Por eso, se decidió avanzar en el aumento del 30% que se da en 10% septiembre, 10% en febrero y 10% en marzo. Hay que recordar de dónde venimos porque estamos viniendo de un infierno porque –a esta altura del año pasado- no teníamos previsibilidad de pago ni sabíamos cuando pagábamos"

"El problema no son los salarios ni el exceso de empleados públicos sino la falta de mejora en nuevos ingresos. La masa salarial es tan fuerte que los ingresos no acompañan para poder solventarla. El Estado no es solamente pagar los sueldos".

Aumento de sueldos en la Legislatura: “La Caja es una sola”

Por otro lado, el titular de la cartera de economía recordó -ante los distintos cuestionamientos por el aumento a los diputados - que “los poderes Legislativo y Judicial son independientes, arman sus presupuestos y no tienen que consultarle a nadie. Pero la Caja es una sola. La Justicia consultó. Con la Legislatura, hubo charlas con el Gobierno pero se manejaron con lo que les habilita la ley. No me corresponde evaluar las decisiones políticas de los otros poderes. Está dentro de la ley. Yo tengo que gestionar el presupuesto del ministerio de Economía. Cuando no se pudo pagar, no se pagó”, indicó.

“Es necesario hacer el reclamo de la coparticipación”

Con respecto al anuncio del proyecto de fortalecimiento fiscal anunciado el miércoles por el gobernador, Mariano Arcioni. Oscar Antonena aclaró que el proyecto "no es de ningún partido sino que es un proyecto de los chubutenses. Es necesario hacer este reclamo porque Chubut hace un aporte del 1% al presupuesto nacional del 2022 que lo ubica en $160.000.000. Cuando uno observa lo que Nación le devuelve a la provincia, debería ser un poco más. Entonces, este proyecto viene a reparar todo este faltante de coparticipación que hubo desde 1984 hasta la fecha. Los chubutenses merecemos que tenga tratamiento en la Cámara. Vamos a seguir trabajando para que se de el debate pertinente y se puedan defender los derechos de la provincia”, subrayó.

“Tenemos una mejora sustancial en los ingresos propios. Estamos trabajando porque la matriz de ingresos tiene que tener –sustancialmente- una mejora”, reiteró.

La Caja de Seros: “El Estado destina entre $400 a $600 millones para las obligaciones de los Pasivos”

Finalmente, el funcionario provincial indicó que se están llevando adelante reuniones permanente con el presidente de Seros y la Caja. "Le encargamos la actualización a un actuario porque hay una deuda (que si bien se canceló), falta actualizar los intereses. Tenemos que buscar el mecanismo para que la relación entre Activos y Pasivos sea eficiente porque es una relación complicada"

Y recordó que "el Estado destina entre $400 a $600 millones por mes para que haga frente a las obligaciones de los Pasivos. . La Caja no está en peligro porque hay alternativas de compensaciones. Cada aumento impacta en el sector Pasivo. La relación entre los Activos y Pasivos es complicada y estamos orientados en buscarle una solución a este déficit”, completó.