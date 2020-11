RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, aseguró que "no solamente reestructurar la deuda nos va a mejorar los ingresos", y remarcó que "hoy estamos abocados a pagar sueldos, tenemos que ver cómo vamos a producir para tener mayores ingresos".

"Hemos llevado los gastos a la mínima expresión, estamos cumpliendo con la obra pública, pero más del 90% del presupuesto de la provincia son salarios. Tenemos que salir de la lógica de pagar sueldos, tenemos que empezar a hablar de producir", apuntó.

"Tristemente no se comprende que tenemos un potencial de riqueza que si nos ponemos a trabajar sería realmente fantástico", enfatizó el ministro en declaraciones a FM del Lago.

En ese sentido, mencionó que "en la provinicia somos 600 mil habitantes y los agentes públicos son 64 mil; el 10% de alguna manera está marcando de alguna manera la agenda de la producción de la provincia del Chubut. No podemos marcar un pensamiento de crecimiento hacia futuro. fueron 15 o 20 años de una política que lo único que hacía: pago los sueldos, de alguna manera la gente está feliz, pero no miro qué pasa en el área productiva ni en las cadenas de valor, no controlo, no superviso, no gestiono, no hago cumplir las leyes... no llegamos acá de la nada, y no vamos a salir de un día para otro. Tenemos que concientizarnos en que tenemos que trabajar".

Antonena remarcó que "la matriz productiva que tiene hoy Chubut es la que se pensó hace muchísimos años atrás y a la cual no se le dio mirada"

"Tenemos que dar una discusión seria, responsable, y esos slogans que dicen 'No es No'... ¿Qué significa no es no? Hay que debatir y decir por qué no y por qué si, y respetar lo que dice una posición y lo que dice otra", expresó.

Aclaró que "yo no estoy a favor de uno ni de otro, sino a favor de una discusión seria y responsable", y consideró que es algo sobre lo cual se debe avanzar "no para el año que viene, sino para los próximos 15 o 20 años, atado a todos los eslabones de la cadena que tienen que ver con el futuro".

"En este tema hay que darse la discusión, no podemos quedarnos con eslogans, porque no estamos siendo empáticos, tenemos que saber que piensa el otro", sintetizó.