Análisis de la noticia Por Pablo Vernazza

FUE ANTICIPO DE ADNSUR Nueva conducción del PRO Nacional: Torres confirma su rol protagónico al tiempo que busca ampliar su base en Chubut La presencia del gobernador chubutense en la mesa directiva nacional que conduce Mauricio Macri no hace más que reafirmar la centralidad lograda desde que asumió como gobernador y que se consolidó en su conflicto con Javier Milei. Sin embargo, no deja de apostar sus fichas a un partido propio local para sumar adhesiones. El dato que no se conocía: los ingresos de Ana Clara Romero y Matías Taccetta.