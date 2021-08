Aníbal Fernández dijo que la culpa es de Fabiola Yañez: "¿Le tiene que pegar porque cometió el error?"

En medio de la polémica, Aníbal Fernández habló de la fiesta que hubo en Olivos el 14 de julio de 2020, cuando corría la cuarentena estricta para todos el país por la pandemia del coronavirus.

En ese marco, defendió a Alberto Fernández y le echó la culpa a la primera dama Fabiola Yañez por haberla organizado. “Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños con estas características, ¿y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error?”, indicó.

En línea con las declaraciones de Santiago Cafiero, el funcionario explicó que la fiesta en Olivos “puede haber sido un error, listo, lo cometió. Ahí se agotó”. Y agregó: “¿Por qué no hablan de Juliana Awada y los espaldas mojadas que tenía en sus talleres?”, sostuvo en diálogo con Radio con Vos.

Además señaló que se equivocó, pero que "no atañe a la función pública. No estuvo bien. ¿Cómo se resuelve? Llega el marido a la casa, la mujer organizó una comida, ¿qué va a hacer el marido?".

"No deja de ser algo que hizo la mujer del presidente y el presidente no lo va a resolver con una sanción hogareña como hace 100 años. Se equivocó, sepan disculpar, qué vamos a hacer. Me preocupa más lo que hacía Juliana Awada”, remarcó.

Y sentenció: “Esto no lo debilita porque Alberto no es deshonesto”, respaldando la función del mandatario nacional.