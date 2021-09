El nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, habló este martes sobre la posible implementación de pistolas Taser en el país, y aseguró que “Argentina no está preparada para eso, ni de casualidad”.

Los dichos de el ex Jefe de Gabinete se dieron en el marco de una entrevista radial que mantuvo con radio La Red, donde la pregunta fue: “Pistolas Taser, ¿sí o no?”.

Este armamento, que volvió al centro de la escena tras lo ocurrido con el cantante Chano Charpentier, quien fue baleado por un policía en medio de un aparente brote psicótico, había sido introducido en las fuerzas federales por Patricia Bullrich durante la gestión de Juntos por el Cambio.

“¡Qué pregunta horrible, porque la respuesta que se me ocurre sería horrible..!”, respondió Fernández tras ser consultado sobre qué iba a hacer con el lote adquirido por la hoy presidenta del PRO.

Y agregó: “No se puede usar. La Argentina no está preparada para eso”, previo a afirmar que "si hay algo que no sé yo en mi vida es que hizo Bullrich, así que con ella compararlo es cero”, en relación a los dichos de Bullrich sobre cómo él querría instaurar una política sobre la fuerzas federales en Rosario como la que implementó ella con el Comando Unificado.

"Yo sé lo que quiero hacer yo, y para eso lo convoqué al gobernador, y para eso charlamos con los hombres de la fuerzas, para que nos digan la visión al respecto. No sé qué hizo esta mujer ni estoy interesado en averiguarlo. Yo no he visto nada que haya hecho ella que anda bien, y por eso prefiero hablar con los hombres de la fuerza que son serios”, continuó.

“Tantas cosas que hemos hecho nosotros en delitos complejos. ¿Hizo alguna ella en su gris tarea?”, disparó además en una fuerte crítica a la gestión de su predecesora.

Y cerró: “Cuando hablo del delito complejo hablo de la investigación. Tenemos hombres y mujeres muy preparados para ello, y ya no tenemos las 53 comisarías (en la Ciudad), entonces hay que marcar un nuevo rumbo: la investigación, y fuertemente la investigación del complejo y del resto de los delitos”.