Aníbal Fernández, en Casa Rosada: “El Presidente no me ofreció nada, charlamos de política”

Este miércoles, los ministros y funcionarios que responden políticamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner pusieron sus renuncias a disposición del Presidente. En medio de este caos político, Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete durante los dos mandatos de Cristina Kirchner y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Estado.

En medio de diversos rumores, el dirigente afirmó: “Vine a hablar con el Presidente de política. Charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”.

Además, sostuvo que “las renuncias son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente” y que, por ende, es el primer mandatario el que definirá si las acepta o no. Y aseguró: “No hay ningún quiebre en el Gobierno”.

Asimismo, con respecto a la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones PASO del domingo pasado, consideró: “Hay que seguir insistiendo en una discusión inteligente respecto de lo sucedido y prestar atención. No hay ninguna crisis política”.

“Siento la necesidad de hablar de política (con el Presidente) porque evidentemente hay una razón política”, completó en cuanto a los comicios legislativos, que arrojaron la victoria de la oposición en 17 de los 24 distritos del país.

“¿El Presidente necesita eventualmente de esas renuncias para disponer de esos lugares? No, no las necesita. Es un muy buen gesto político”, insistió con respecto a las dimisiones que pusieron a disposición diversos funcionarios. Y al ser consultado por si cree que Alberto Fernández las aceptará, el ex jefe de Gabinete fue tajante: “No creo”.

“Él tiene que decidir (si habrá cambios en el Gabinete). Si me preguntás a mí si en una discusión política de estas características si va a haber cambios y cuándo los haría, yo los haría antes del 14 (de noviembre), fecha de las elecciones generales”, opinó Fernández, pero aclaró esa era su opinión y que no necesariamente era la del Presidente.

Finalmente, y ante la consulta de si las renuncias presentadas no significaban una estrategia para que Santiago Cafiero, Matías Kulfas y otros ministros afines al Presidente dejen sus cargos. Y Aníbal Fernández volvió a negarlo: “No siento que sea así”.

Miércoles caótico: presiones y renuncias

Tras la contundente derrota sufrida por el Frente de Todos en las PASO del domingo pasado, varios funcionarios que responden a Cristina Kirchner pusieron sus renuncias a disposición de Alberto Fernández, como una estrategia impulsada por la vicepresidenta para presionar al mandatario a reformular su gabinete.

Esta postura tomaron los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Cultura, Tristán Bauer; conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta. Con el pasar de los minutos, se sumaron el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; el de ACUMAR, Martín Sabbatella; la del INADI, Victoria Donda; y el viceministro de Educación, Jaime Percick. Asimismo, ministros como Jorge Ferraresi, de Hábitat; Gabriel Katopodis, de Obras Públicas; Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Género y Diversidad; de Seguridad, Sabina Frederic; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, indicaron que el lunes pusieron sus renuncias a disposición, aunque no formalmente.