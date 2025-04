En diálogo con ADNSUR, la senadora nacional por Chubut, Andrea Cristina (PRO), se refirió al inminente tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta, una iniciativa que busca impedir que personas con condena por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos . La legisladora confirmó que el bloque cuenta con los votos necesarios para su aprobación y criticó las posturas que intentan frenar el debate.

“Siempre apoyamos Ficha Limpia, incluso desde su origen en 2016, impulsada por la sociedad civil. Desde el PRO acompañamos y hoy estamos a la espera de que se confirme la sesión para avanzar en el Senado”, aseguró Cristina.

Por la adhesión al duelo por fallecimiento del Papa Francisco, el Senado suspendió la actividad prevista para esta semana y la convocatoria a sesionar se correrá para la semana próxima, según informó hoy 'El Parlamentario'. Más allá de ese calendario, el Pro y los libertarios celebran que ya cuentan con las manos necesarias para aprobar la norma, lo que dejaría fuera de la próxima contienda electoral a Cristina Fernández de Kirchner.

CON LOS VOTOS DE LOS SENADORES SANTACRUCEÑOS

La senadora remarcó que hasta la semana pasada no se contaban con los votos necesarios, pero el escenario cambió recientemente: “Ahora tenemos 38 votos a favor de los 37 necesarios para aprobar el proyecto. Esto fue posible gracias a la manifestación de apoyo de los dos senadores de Santa Cruz (Natalia Gadano y José María Carambia). Es importante no arriesgar la media sanción ya obtenida en Diputados”.

Consultada sobre las críticas desde el kirchnerismo, que acusan que la ley tiene nombre y apellido y apunta a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, la senadora fue contundente: “Eso es un argumento para justificar que no quieren acompañar una iniciativa que aporta transparencia e institucionalidad -respondió-. Esta ley no se trata de personas, sino de valores democráticos. No podemos legislar en función de los intereses de un solo partido”.

Cristina también señaló que hay espacio para ampliar el proyecto a otros delitos, como los abusos sexuales, aunque pidió no usar eso como excusa para dilatar la sanción: “Apoyaría cualquier debate que busque ampliar los delitos incluidos, pero hoy lo importante es avanzar. No podemos seguir postergando una demanda clara de la sociedad.

CUENCAS MADURAS: INCENTIVOS FISCALES PARA REIMPULSAR LA ACTIVIDAD PETROLERA

Además, la senadora habló sobre otro proyecto clave para la provincia y la cuenca San Jorge, como es el régimen de 'incentivo a las cuencas maduras', que busca fomentar la inversión en yacimientos convencionales que están perdiendo rentabilidad, especialmente en lo que involucran a Chubut y Santa Cruz.

“La diputada Ana Clara Romero presentó la iniciativa en Diputados y nosotros lo replicamos en el Senado. Apunta a sostener la producción y preservar el empleo en una industria clave para Chubut y otras provincias”, explicó Cristina.

El proyecto incluye incentivos fiscales y busca ser tratado en paralelo en ambas cámaras: “Hay reunión de la Comisión de Energía prevista para mañana, aunque estamos esperando confirmación. La idea es unificar los proyectos sobre cuencas maduras y alcanzar consensos amplios con senadores de otras provincias”, indicó, en referencia a que también hay iniciativas similares, como el del santacruceño Carambia y el también chubutense Carlos Linares.

Finalmente, remarcó la necesidad de actuar con urgencia: “Estamos en un punto límite. Si no tomamos medidas ahora, la desinversión en estas zonas puede generar un impacto económico y social muy fuerte”.