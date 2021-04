RAWSON (ADNSUR) - En una entrevista con el canal de ADNSUR, la diputada provincial del bloque de la UCR en la Legislatura, Andrea Aguilera, volvió a plantear un panorama muy preocupante sobre la situación educativa en la provincia y remarcó que es indispensable aprobar una ley de emergencia educativa para terminar con el problema del abandono escolar que sufre Chubut a causa de sus problemas salariales y que se acrecentó con la pandemia a causa de la brecha por la falta de conectividad.

Según la diputada, al menos un 30 por ciento de los alumnos de todos los niveles se fue del sistema y Educación no tiene manera de relevar dónde están esos chicos. Dijo que el proyecto de ley de su autoría debió haberse tratado el año pasado para ganar tiempo, ya que establece una serie de programas y herramientas para atacar el problema de la desigualdad que se vive en Chubut a causa de la falta de acceso al conocimiento.

La legisladora afirmó que “nosotros empezamos a trabajar fuertemente en el tema de la Educación desde el año pasado. Incluso desde un tiempo atrás advertíamos a través de nuestras instituciones que la Educación estaba entrando en una grave crisis en Chubut. Estamos en el cuarto año sin clases regulares en la provincia. Al deterioro de los años anteriores, se suma la pandemia que puso sobre la mesa la verdadera situación de la educación. Todo esto que estamos viendo hoy es lo que nosotros queríamos anticiparnos y evitar”.

Indicó que “como consecuencia del conflicto salarial, hace 3 años que el conflicto docente está desmadrado. En 2017, 2018 y 2019, no se cumplió con los 180 días de clases. En el 2020, no se llegó a los 50 días efectivos de clases. Toda esta situación amerita la sanción de la ‘emergencia educativa’. Si no declaramos a la Educación como esencial y no arbitramos todos los recursos, toda esta situación no se va a solucionar".

Agregó en ese sentido que "hoy se repite el Informe que la ministra de Educación nos informó en octubre del 2020. No se pueden relevar las escuelas porque sólo se recogen datos de la mitad de los establecimientos y no saben lo que pasa con los chicos que no envían información. Año a año salen chicos del sistema educativo. Concretamente, hoy tenemos un 30% de estudiantes de todos los niveles que se han ido del sistema educativo. Nadie sabe donde están esos chicos”, denunció la legisladora.

Esto sucede, según dijo, ya que “si no hay actividad escolar, si las escuelas están cerradas y si se trasladó a una ‘virtualidad forzada’, era lógico que los chicos no se iban a conectar y que el ministerio iba a perder conexión con los estudiantes. Por eso insistimos tanto y presentamos un proyecto de ley en agosto con otras provincias porque la falta de conectividad es un problema nacional". Al tiempo que señaló que "en Chubut, hay chicos en 4° grado y no conocen a sus compañeros porque no tuvieron clases”.

A modo de ejemplo, sostuvo Aguilera que “estuvimos recorriendo la cordillera por los incendios y nos decían que varias escuelas no tenían clases por distintos motivos y también los protocolos son inviables. La concurrencia pretende ser sustituida por la virtualidad que es inviable en las pequeñas localidades donde hay dificultades en los servicios eléctricos".

Remarcó que "también este sistema es inviable en las ciudades grandes donde hay imposibilidades económicas para mantener Internet o los paquetes de datos de los celulares. Por otro lado, están los cuadernillos que están en los supermercados mezclados con la mercadería común. ¿Qué devolución hay con el cuadernillo? ¿Cómo se sabe si el cuadernillo llegó al chico?”, se preguntó.

BRECHA EDUCATIVA

Afirmó la diputada que “por supuesto que hay miles de docentes y directivos que se han sacrificado para intentar llegar a los estudiantes. Hay una brecha educativa enorme en Chubut. En una encuesta para los mayores de 18 años en Comodoro Rivadavia que se hizo el año pasado, el 60% de ellos no tenía el Secundario completo”, recordó.

“Nosotros planteamos que el Estado tiene que asumir la emergencia educativa, reconocer que la Educación es esencial, generar herramientas para poder solucionar la situación y darle la facultad de reorganización de los equipos de trabajo del ministerio de Educación porque uno de los pilares de este proyecto de ley es el ‘Programa de detección a los estudiantes del abandono escolar’. Se definen acciones para que los estudiantes puedan volver al sistema educativo y programas que les permitan recuperar la situación de alumno regular", explicó.

Indicó que "por otro lado, se propone la regularización de la conectividad para que sea equitativo y que existan capacitaciones en ese sentido. Se prevé un sistema de becas para solucionar los inconvenientes económicos de los estudiantes y los docentes. En el proyecto de ley, hay otros aspectos relacionados con la higiene, el transporte y la infraestructura en las escuelas”, completó la diputada provincial del bloque de la UCR Andrea Aguilera en un diálogo directo con ADNSUR.