Durante el pasado mes de noviembre, el fiscal federal Guillermo Marijuan, pidió la baja de casi 160 mil beneficiarios de planes sociales, porque realizaron viajes al exterior.

Además, se supo que tendría un perjuicio millonario al Estado. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei, analiza quitarle los planes a todos aquellos que cobraron de forma irregular. Según se conoció sería más del 10% del padrón total.

Cabe recordar que la situación había trascendido, tras una investigación preliminar y en esa ocasión consideró este hecho cómo “incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.

En un "hito histórico", la CGT pidió autorización al Gobierno para realizar una marcha en rechazo al DNU

Asimismo, el fiscal federal cuestionó la “falta de control” de las personas que ingresan al programa y señaló la “ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas”. “Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, añadió.

Según informó Infobae, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello se adecuarán a lo expresado por la justicia y remarcaron que no habrá contemplación ante quienes presenten incompatibilidades. Cabe recordar que la causa fue sorteada y quedó en el juzgado María Servini y el fiscal es Franco Picardi.

Las cuatro inquietantes predicciones de Nostradamus para el 2024

Por otro lado, se conoció que en diciembre el Estado pagó más de $12 mil millones, teniendo en cuenta que los beneficiarios cobran $156.000 pesos, correspondiente al 50% del SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil).

En tanto, para poder conocer las personas que cobran el plan social y viajaron al exterior, Pettovello del Ministerio de Desarrollo Humano, deberá solicitar a Servini el listado de los beneficiarios.