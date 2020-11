COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En el marco de la interna del Partido Justicialista en Chubut, la ex diputada nacional y ex precandidata a la intendencia de Comodoro, Ana Llanos volvió a manifestar duras expresiones contra los actuales dirigentes y confirmó que desafiliará del partido.

“A mí no me conducen cuatro o cinco que son siempre los mismos y se van dando los cargos", dijo, mientras aseguró que "yo no hablo por mi sola, detrás mío hay una agrupación y mucha gente que no se siente representada".

Llanos recordó que está afiliada al partido desde el año 1982, y anunció que “voy a presentar una carta de renuncia al PJ que le van a molestar a muchos. A mí no me van a hacer callar y menos estos viejos matuastos, tomé la decisión de desafiliarme y no quiero estar con gente que no me representa", arremetió.

Asimismo, la dirigente advirtió que el PJ va en decadencia y cuestionó duramente a quienes hoy pretenden dirigir el sector político en Chubut. “Estos viejos se equivocaron con Ana Llanos, yo soy una mujer trabajadora, una madre, no como ellos que lo único que quieren es pasarse los cargos unos a los otros", indicó.

Por último – en diálogo con FM Cadena Tiempo – se refirió a la posibilidad de que el ex intendente de Comodoro, Carlos Linares pueda presidir el PJ en la provincia. “Linares es muy nuevo, no tiene trayectoria política, a él lo fui a buscar yo para que sea vice de Di Pierro", recordó. Mientras afirmó que “a mí no me conduce una persona que no tiene la ideología".