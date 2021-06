En diálogo con ADNSUR TV, Ana Clara Romero, concejal de Juntos por el Cambio en Comodoro Rivadavia, se refirió al esfuerzo que realizan las mujeres que hacen política, por ganarse un espacio en un ambiente dominado por hombres. Fijó su postura respecto al protagonismo femenino que la zona sur tiene que tener de cara al cierre de listas, aunque dijo que se debe agotar la búsqueda de la unidad con la UCR. Y también se mostró contraria ante una posible reforma de la Carta Orgánica Municipal, porque "no está en la agenda de la gente".

Al recordar sus inicios en la actividad política, dijo que en realidad siempre estuvo en el ámbito privado en el desempeño en la profesión de abogada hace 20 años, y también dedicada a la crianza de sus 3 hijos. Pero recordó que "desde el 2003 me empecé a oponer al kirchnerismo" y a tener más participación porque "es la política la que tiene las herramientas para cambiar la realidad”. En su primer experiencia en las urnas se presentó para la intendencia de Comodoro Rivadavia, y logró un protagonismo que hoy le permite ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Ahora, como referente de Juntos por el Cambio en la zona sur, Romero participa de las reuniones de la dirigencia en busca de un cierre de listas que "debe apuntar al consenso" con la UCR. Reconoce que "este no es el momento para hablar de candidaturas, porque las prioridades tienen que estar en otro lugar como el diálogo y en la colaboración entre nosotros para afianzarnos y contribuir a que las cosas estén mejor". Pero admite que "siempre hay conversaciones políticas y uno dice ‘yo quiero estar sentada en esa mesa’. Tenemos de derecho de ubicarnos ahí y no hay que parar hasta que lo logremos”, subrayó.

En este caso, sostuvo que "mi rol tiene que ver con posicionar la zona Sur, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, porque es mi representación dentro del partido (el PRO). Mi posición es ordenar el frente y ser empáticos con la situación que estamos atravesando. Es importante fortalecer la unidad y es primordial llegar al máximo nivel de acuerdos para tratar de generar una lista integrada o presentar una propuesta unificada, ordenada y competitiva al electorado en un momento muy difícil donde las preocupaciones pasan por otro lado” reconoció.

NOMBRES

Para Romero, "lo distinto no está en las caras, sino en la manera de encarar los desafíos. Hay que poner las prioridades donde la marcan los vecinos y no la agenda política. Esa es la posición dentro del espacio”, señaló. Y en lo que sonó a un mensaje a la dirigencia del resto de la provincia, afirmó "es un turno electoral en el que Comodoro Rivadavia y las mujeres puedan pisar más fuerte”

“En lo personal -continuó-, insisto en que es fundamental llegar a una lista de consenso. La integración y la competitividad son los principios fundamentales por encima de los nombres propios. Es un turno electoral en el que Comodoro Rivadavia y las mujeres pueden pisar más fuerte. La presencia de las mujeres es válido para todos los partidos para que no sólo sean las acompañantes sino que hay que ir más lejos. Ponemos esa discusión arriba de la mesa cada vez que tenemos la oportunidad. En Comodoro Rivadavia, lo hacemos con buenos resultados”, destacó.

CARTA ORGÁNICA

Respecto a la Carta Orgánica de Comodoro Rivadavia y una posible convocatoria a una reforma por parte de una Convención Constituyente, dijo Romero que "en el bloque de Juntos por el Cambio tomamos una posición negativa a la reforma de la Carta Orgánica. En los últimos días, el Intendente Luque planteaba que él estaba por fuera de las cuestiones electorales y enfocado en la gestión. Esperemos que aleje, en este contexto tan difícil, la posibilidad de ponernos a todos a votar, a armar listas y a generar una reforma en la Carta Orgánica que, honestamente, se puede trabajar de otra manera y no hace falta la reforma".

Sostuvo Romero que "no me parece que este tema esté en la agenda de la gente. El Intendente Luque ya tuvo los dos mandatos de la Carta Orgánica así que espero que no lo haga porque tiene un buen perfil, una buena imagen y eso le hace bien a nuestra región. Espero que no ponga en juego ese compromiso con una decisión tan poco acertada como esa. Si así lo hiciera, vamos a estar del lado de enfrente para señalar los elementos normativos que desaconsejan esta reforma que se plantea”, concluyó la concejal Ana Clara Romero en diálogo con ADNSUR TV.