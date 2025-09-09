La diputada nacional de Despierta Chubut, Ana Clara Romero, defendió la gestión que encabeza Ignacio “Nacho” Torres y aseguró que el actual gobierno provincial “mantiene una relación de autonomía absoluta con Nación”. En ese marco, recordó que la administración anterior “siempre fue funcional al gobierno de turno y jamás peleó por los derechos de los chubutenses”.

Y respondió a las críticas del exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y sostuvo que “habla desde un lugar ficticio o inventado para la campaña; sin dudas es la vuelta de Arcioni en Chubut”.

La legisladora, que buscará renovar su banca en el Congreso, cuestionó el rol del exjefe comunal al remarcar que integró “un gobierno peronista que tomó deuda carísima y mantenía a los docentes con sueldos escalonados en la provincia”. En ese sentido, lanzó: “¿Desde qué lugar habla ahora cuando durante la gestión de Arcioni no decía nada y no pataleaba?”.

Zona franca en Comodoro Rivadavia: qué implica y cómo beneficiará a la economía regional

“Luque, Arcioni, Linares son un tren fantasma al que no vamos a volver”, aseguró la legisladora nacional y cargó contra “un espacio kirchnerista que dejó una provincia y un país detonado. Que no nos vengan a señalar porque no tienen con qué; la alternativa es el oficialismo provincial”.

Finalmente, se refirió a las elecciones del próximo 26 de octubre e indicó que “la gente también va a poder decidir si quiere la eliminación de los fueros y que todos sean iguales ante la ley”. En ese sentido sostuvo que “est�� claro quién es quién” en esta provincia y advirtió que “Luque, Arcioni, Igón, Fita están peleando por los privilegios”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“Claramente fue una derrota del oficialismo, pero no me sorprende”: análisis político tras los últimos comicios

La legisladora nacional por Chubut, en diálogo con “Buen Día Comodoro”, por Seta TV, habló de los resultados del peronismo en la provincia de Buenos Aires y su posible impacto en las elecciones de octubre.

“Claramente fue una derrota del oficialismo. Lo que me pasa es que no me sorprende; en definitiva es un resultado que viene en línea con lo que está pasando en todas las provincias. Si revisás, vienen ganando los oficialismos provinciales, viene ganando la gestión, viene ganando el territorio. Pasó en Corrientes, pasó en Jujuy, pasó en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

En ese sentido, consideró que el resultado constituye un mensaje político fuerte hacia el Gobierno nacional: “Me parece un mensaje claro, y el gobierno no siempre escucha. Claramente no viene escuchando estos mensajes que tanto gobernadores aliados como no aliados vienen mandando: la cuestión del diálogo, de mirar la micro y demás”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Consultada sobre si estos resultados podrían replicarse en las elecciones de octubre, la referente política marcó diferencias con algunos análisis. “No comparto ese análisis porque la polarización no se ha verificado en las provincias. No creo que sea una cuestión de polarización. Creo que, frente a un gobierno nacional que no viene registrando una serie de cosas, en general la población se vuelca a apoyar a los territorios, a los gobernadores y a los intendentes que tienen ese contacto diario con la gente”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

En la misma línea, amplió: “No es solo provincia de Buenos Aires; lo podés ver en Santa Fe, en Corrientes, en Jujuy, lo mismo en San Luis, en el propio Chaco. Los gobernadores vienen siendo los grandes ganadores de todas las elecciones que hemos tenido a lo largo del 2025, con independencia de si estaban polarizadas o no”.

Por último, subrayó que los resultados no necesariamente complican la gobernabilidad a nivel legislativo: “El Congreso, para trabajar, no necesita que sean todos del mismo color político o de un lado u otro. Lo que necesita es voluntad de trabajo y de consenso”.