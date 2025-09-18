La diputada nacional de Despierta Chubut, Ana Clara Romero, redobló sus críticas hacia el exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y lo calificó de “hipócrita, cínico y mentiroso que ahora está desesperado por un puestito para ver si consigue fueros”.

La legisladora cuestionó su falta de gestión y compromiso “cuando estuvo en lugares de decisión”, señaló que “el kirchnerismo ya demostró que no hace nada” y advirtió que “ahora la instrucción es no acompañar porque para ellos cuanto peor estamos es mejor, sin poder lograr soluciones consensuadas”.

Consultada sobre la participación de Luque en la marcha educativa, Romero recordó que “en el gobierno de Massa, del que él era parte, hicieron un recorte de 70.000 millones de pesos y ahí no marchaba”. Y precisó: “En el presupuesto 2023 la educación tuvo un recorte superior al 15% y en Chubut las escuelas estaban cerradas y se pagaba escalonado. Él era parte de un espacio en el que ni en el Congreso ni en la Legislatura pedían por las clases”.

La diputada indicó que hoy en Chubut “tenemos un piso de gasto educativo de 25%” y, sin embargo, “el gobierno de Nacho Torres lo está llevando al 37%”.

“Hay mucho por hacer, la gente está podrida del diagnóstico y nosotros estamos trabajando en verdaderas políticas de Estado”, dijo Romero al considerar que “no podemos mirar para otro lado, tenemos que mirar para Chubut y ponernos la camiseta de la provincia”.

Gacetilla Prensa Ana Clara Romero, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

Elecciones 2025: qué se vota en Chubut y por qué habrá dos urnas en cada mesa

El próximo 26 de octubre, conjuntamente con las elecciones nacionales en las que se elegirán dos diputados nacionales, tendrán lugar en Chubut, en forma concurrente, un referéndum constitucional, las elecciones de Consejeros Populares de la Magistratura y un referéndum para la modificación de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Puerto Madryn.

Según datos brindados por la Secretaría Electoral Permanente de Chubut, la provincia cuenta con unos 600.000 habitantes (estimación 2022), concentrados sobre todo en las cinco ciudades con mayor población Comodoro Rivadavia - 40%-, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel. En términos electorales, Chubut cuenta con 256 establecimientos de votación, 1.450 mesas y un total de 485.052 electores habilitados.

En la totalidad de las mesas electorales ubicadas en el territorio de la provincia, con las mismas autoridades y el mismo padrón, habrá dos urnas, una en la que se colocará la boleta de diputados nacionales, y otra en la que se colocará la o las boletas correspondientes a las elecciones provinciales.

El elector recibirá de manos del presidente de mesa en todo el territorio provincial la boleta de diputados nacionales junto con la boleta del referéndum, y en las circunscripciones judiciales Esquel y Trelew, recibirá una tercera boleta para la elección de consejeros populares de la magistratura. De la misma manera, en Puerto Madryn recibirá una tercera boleta para votar en el referéndum para la modificación de la carta orgánica local.