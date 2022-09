Ana Clara Romero recorrió barrios de Comodoro afectados por las lluvias: "Hay que estar con los vecinos"

Este miércoles, la diputada nacional Ana Clara Romero recorrió este miércoles los barrios anegados y centros de evacuados en Comodoro Rivadavia. “Estamos ayudando en la medida de nuestras posibilidades y acompañando a algunos vecinos que estaban aislados y se comunicaron pidiendo asistencia; estamos recorriendo los barrios como lo hacemos siempre", detalló.

"Lamentablemente sentimos la falta de infraestructura para resistir y mitigar estos embates que como consecuencia del cambio climático y por desgracia, serán cada vez más frecuentes”, relató Romero consultada durante uno de los recorridos.

La legisladora nacional gestionó la colaboración de los equipos técnicos de Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la puso a disposición del intendente local. “Yo soy crítica respecto de la gestión municipal y vengo planteado la cuestión de las prioridades respecto de las obras y políticas públicas que la ciudad necesita, como cuando sostuve que no debíamos hacernos cargo del financiamiento del Estadio del Centenario, entre otras diferencias. Pero hoy lo importante es estar con los comodorenses y los debates de fondo que venimos dando, los profundizaremos más adelante y no en medio de tanta angustia y desolación”, sostuvo.

"La transformación de la Argentina solo será posible con un federalismo real y equitativo", aseguró Ana Clara Romero

Por otro lado Romero destacó que, más allá de esta contingencia en particular, “siempre estoy cerca de los vecinos de Comodoro y a pesar de las diferencias puedo trabajar con el municipio local para colaborar en lo que sea necesario. Por eso me comuniqué con el intendente Juan Pablo Luque para ponerme a disposición y ofrecer la colaboración de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen una amplia experiencia en la implementación de políticas y planes de emergencia".

Ignacio Torres participó junto a Rodríguez Larreta de un encuentro federal para desarrollar planes de gobierno provinciales

"Comuniqué la situación que atravesaba Comodoro y tanto Nacho Torres como a dirigentes nacionales de JxC brindaron su apoyo. Horacio Rodríguez Larreta me confirió la confianza para poder ofrecerle al intendente la colaboración que fuera necesaria. El intendente me manifestó que por el momento no era necesario y dejé contactado directamente a través de Maximiliano Sampaoli al subsecretario de emergencias de CABA, Néstor Nicolás, para estar atentos a lo que se pudiera aportar”, agregó.

En relación a las obras de infraestructura pendientes desde el temporal de 2017, Romero señaló que pasados cinco años desde la tragedia que padeció la ciudad, es imprescindible que sean finalizadas. “Desde lo legislativo no hay herramientas que permitan la asistencia urgente, entonces frente a la continencia uno apela a la colaboración de los referentes que ocupan cargos ejecutivos del dentro espacio como es Ciudad de Buenos Aires y ver desde dónde podemos ayudar, más allá del acompañamiento que uno hace siempre desde el territorio que es muy a pulmón y no se puede comparar con los auxilios o las ayudas que se puedan gestionar a otro nivel” expresó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Romero destacó que el trabajo y la colaboración la llevaron adelante en equipo, con más de 40 voluntarios, en permanente colaboración con diferentes referentes del Pro y el radicalismo, entre quienes se cuentan la concejal comodorense Digna Hernando (JxC), Emanuel Fernández, Presidente de la JPro, y simpatizantes del Pro y la Juventud Pro. Brindaron asistencia a vecinos de los distintos barrios que se comunicaron solicitando ayuda entre ellos Km. 5, Moure, Km. 8, La Floresta, Maximo Abásolo, Abel Amaya, Bella Vista Sur, Isidro Quiroga, La Cantera, Balcón del Paraíso, Cerro Solo, Stella Maris, entre otros.