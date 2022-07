Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut de Juntos por el Cambio (JxC) presentó un proyecto de resolución para que el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, sea citado a cumplir con su obligación de concurrir al Congreso de la Nación, según establece la Constitución Nacional.

Manzur asumió el 20 de septiembre del año pasado y debería haber concurrido al Congreso, al menos, diez veces.

“Consideramos que este contexto económico requiere la apremiante presencia del Jefe de Gabinete de la Nación para dar explicaciones requeridas, no al Congreso, sino a través nuestro a todos los argentinos que están pasando días de incertidumbre y angustia. Nuestra Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez al mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras para informar de la marcha del Gobierno. Sin embargo Manzur se presentó solo una vez en Senado y nunca en la Cámara de Diputados. Que venga Manzur a poner la cara acá y les diga a todos los ciudadanos porqué del viernes al lunes son 20% mas pobres”, expresó Romero en el recinto.

Durante la sesión llevada a cabo ayer, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal, pidió que el proyecto de Romero sea incorporado a la Orden del Día.

Para Romero el Frente de Todos y sus dirigentes, Linares y Luque, niegan la realidad. “Le echan culpas a los cuatro años del gobierno anterior porque no pueden dar la cara frente a la gente, llevan más de 30 meses de gobierno, están más cerca de irse que de haber llegado y tenemos la inflación, el dólar y los precios de todo por las nubes; ningún ministro hubiera renunciado por Twitter e intempestivamente si fuera cierto que venimos creciendo, que no nos tomen a todos los chubutenses por tontos poniendo excusas berretas”, dijo al respecto.

Romero hizo uso de la palabra durante la sesión en Diputados para señalar la falta de conexión entre el temario planteado por el oficialismo y la urgente realidad que está viviendo el país.

La legisladora chubutense sostuvo que “mientras que la gente está preocupada porque no hay precios, porque los proveedores no les venden, y se vive con mucha incertidumbre el agravamiento de una inflación asfixiante, el temario del oficialismo nos parecía desencajado. Sentarnos a hablar sobre el Agujero Azul, nanotecnología o regímenes de promoción industrial en un país en el que no existen los precios, muestra la desconexión entre la sociedad y este gobierno nacional. El temario de la sesión de ayer es apenas pequeña muestra de ello, es necesario que se rectifiquen y hagan cargo de esta situación de manera urgente”.

La legisladora comodorense también hizo mención durante la sesión a la situación de Chubut y Comodoro Rivadavia: “Esta permanente improvisación tiene consecuencias nefastas para nuestro país y nuestra provincia. Lo digo porque vengo de una provincia donde no se sostiene el dictado de clases regulares desde hace cinco años, donde la ciudad más importante de la provincia, con un presupuesto privilegiado, no tiene obras de infraestructura que garanticen la provisión de agua potable para todos sus habitantes, donde hace 10 días 72 miembros de la comunidad educativa de la Escuela Nº7719 de El Maitén sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono por las precarias condiciones de la infraestructura escolar, y porque en el hospital de la localidad donde los atendieron no había suficiente oxígeno para atender a todos. Esta es la prueba de que la improvisación siempre la termina pagando la gente”.

Frente a esta realidad Romero sostuvo que los referentes del Frente de Todos en Chubut y el gobierno provincial solo se juntan para rosquear y especular con la fecha de las elecciones, coqueteando con la poco transparente Ley de Lemas o con sacar las PASO, pero no para construir soluciones consensuadas. “Las especulaciones electorales suceden mientras que no se dan las peleas que se tienen que dar como, por ejemplo, la pelea por el precio de nuestro barril establecido internamente y ficticiamente, en el que perdemos todos los días miles de millones de pesos que podrían servir para para dar respuesta a los déficits que vive la provincia”, finalizó.