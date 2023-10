Ana Clara Romero cambió de opinión y apoyará a Milei: “Mi voto es en contra de Massa y por la opción que queda”

El pasado domingo, la diputada nacional Ana Clara Romero advirtió que hay claras divergencias con las posturas de Javier Milei, ante la consulta de ADNSUR en relación a si los votos de Patricia Bullrich podrían trasladarse en forma directa hacia el libertario, de cara a la segunda vuelta de noviembre.

“No lo puedo asegurar”, respondió la legisladora, al tiempo que advirtió: “A nosotros nos pasa que con el discurso de Milei tenemos mucha diferencia”. Romero reiteró ese cuestionamiento aun cuando se le consulto por las simpatías expresadas por Mauricio Macri hacia el libertario.

Sin embargo, en las últimas horas cambió su postura y afirmó que “no creo que la mayoría de la gente esté interesada en este tema político y no deja de ser una bomba de humo para tapar los problemas de falta de combustibles y de insumos en los hospitales”, aseguró la diputada nacional, al restar trascendencia a la crisis que atraviesa JxC tras la decisión de sus principales líderes.

Romero: “Tenemos muchas diferencias con el discurso de Milei y Macri nunca dijo que había que apoyarlo”

“Patricia no dijo que habló en nombre de los 6 millones de argentinos que la votaron –aseguró Romero, en diálogo con Actualidad 2.0-, sino que expresó que el haber recibido esa cantidad de votos la pone en la responsabilidad de expresar una posición, que a lo mejor otros que no fueron candidatos o no encabezaron una lista, no la tienen”.

NI MASSA NI VOTO EN BLANCO: “MI VOTO ES POR LA OPCIÓN QUE QUEDA”

Al ser consultada sobre cuál sería su postura personal, si votaría por Massa o por Milei, la ex candidata a intendente de Comodoro respondió:

“El voto es individual y secreto, pero de ninguna manera voy a votar a Massa ni voy a hacer nada para que tenga mi apoyo. Milei es la otra opción que tenemos, está claro que sólo quedan dos opciones y tenemos que elegir la menos mala o la que esté más cerca de lo que nosotros planteamos. Siempre propusimos el cambio y dimos la pelea contra Massa. Además, confío en lo que dijo Patricia de que algunas cuestiones se van a moderar en el discurso de Milei. Voy a votar en contra de Massa y eso de alguna manera me invita a apoyar al otro candidato. Mi voto es negativo contra Massa y por la opción que queda”.

Consultada si no apelará a la tercera opción, de votar en blanco, respondió: “No, porque el voto en blanco beneficia siempre a los oficialismos, que tienen las estructuras para mover gente y lo hemos padecido un montón de veces. Tampoco soy ingenua”.