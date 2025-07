Ana Clara Romero aseguró que el justicialismo “no ha dado soluciones reales a Comodoro ni a Chubut"

Este martes 22 de julio, Ana Clara Romero, actual diputada nacional por Chubut y candidata para renovar su banca en octubre por Despierta Chubut, dialogó con “Buen Día Comodoro” por SETA TV y repasó los logros legislativos, el rol de la provincia en la Ley Bases, su postura frente a los jubilados, la discapacidad, la oposición de Juan Pablo Luque y La Libertad Avanza.

Respecto a un balance de gestión y logros legislativos, Romero sostuvo que “cuando nosotros planteamos en el 2021 un cambio un poco en la posibilidad de tener legisladores de un espacio distinto del que venía gobernando la provincia. Nacho era candidato a senador y en mi caso candidata a diputada nacional. Y en ese momento, nuestra agenda pasó mucho por el tema del hidrógeno verde, la boleta única papel, la esencialidad de la educación, ficha limpia. Muchos de esos temas se lograron. Bueno, uno por ejemplo, la boleta única papel, que de hecho ahora en el 2025 va a ser la primera votación a nivel nacional con este sistema”.

“Con ficha limpias, todos sabemos lo que sucedió lamentablemente, pero nosotros militamos y acompañamos todo este proceso, fuimos un poco artífices de eso, tanto desde el proyecto, apoyando el proyecto, como así mismo los dictámenes y después en el recinto”, agregó.

“Respecto del hidrógeno verde, por ejemplo, también estamos ahora trabajando el dictamen. Yo creo que antes de fin de año vamos a tener esa ley que se ha vencido. Estamos trabajando en la ley de renovables también. Hay deudas todavía que tienen que ver, por ejemplo, con la modificación de la ley de salud mental y que está trabado en la comisión de salud, porque hay una negativa ahí para poder avanzar en su tratamiento”, añadió la diputada nacional.

“Eso fue lo que lo que nosotros queríamos llevar al congreso y y creo que lo hemos hecho con bastante éxito en un balance general”, reconoció.

Por otra parte, Ana Clara Romero explicó que, tras la victoria de Javier Milei, el escenario se volvió más coyuntural y, en su caso, se combinaron dos factores: por un lado, el hecho de formar parte del oficialismo provincial y, por otro, el ingreso de un nuevo gobierno nacional con una agenda legislativa cargada, como la Ley Bases y todo el paquete fiscal. Señaló que estas iniciativas incluían una gran cantidad de artículos que modificaban buena parte del marco legal vigente. En ese contexto, destacó que se logró hacer un trabajo que consideró muy satisfactorio, especialmente en lo relacionado con el esquema productivo de la provincia, como fue la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Allí, puntualizó, se logró eliminar el llamado “barril criollo”, dejando apenas una pequeña posibilidad de intervención del Estado en casos de gravedad, dado que se trata de un recurso estratégico.

Romero también se refirió al trabajo legislativo en torno a otros capítulos de la Ley Bases, como el de pesca, señalando que desde el inicio intentaron buscar consensos, aunque resultó imposible. Contó que, además, se logró excluir del debate normativas vinculadas a bosques, glaciares y otros temas sensibles. Según explicó, fueron meses intensos de trabajo y discusión, atravesados por múltiples intereses sectoriales. En particular, destacó que hubo actores que intentaron intervenir en temas como el de los hidrocarburos, uno de los más conflictivos. Subrayó que cada provincia defendía su propia posición, y que no era lo mismo lo que pretendía Neuquén que lo que buscaba Chubut. A pesar de esa presión, consideró que lograron resultados importantes en defensa de los intereses provinciales.

LA CANDIDATURA DE JUAN PABLO LUQUE

Romero se refirió a la precandidatura de Juan Pablo Luque como diputado y aseguró que “respeto obviamente a todos los adversarios, pero no me centro mucho en quién tenemos enfrente o quién podríamos tener enfrente. Son cosas de esta dinámica también. El justicialismo tendrá que decidir quién va, pero no es algo que uno evalúe o con lo que uno especule”.

"Estoy convencida de lo que representan ellos, si querés, y lo que representamos nosotros. Nosotros, insisto, en el 2023 la gente eligió un cambio. Y cuando eligió un cambio, lo dejó de lado también a Juan Pablo Luque y entendió que era con Nacho Torres, que era con Despierta Chubut".

“Después yo lo dije siempre para mí, representan un proyecto político que viene de Di Pierro, Linares, que está agotado, que no ha sabido dar respuestas reales, para mí en ninguna parte del espectro de necesidades de los comodorenses ni de los chubutenses”.

LA REPERCUSIÓN EN REDES POR SU POSTURA CON EL AUMENTO DE JUBILADOS

La diputada Ana Clara Romero se refirió a su abstención en la votación por el aumento a los jubilados y explicó los motivos detrás de esa decisión. Señaló que no todo lo que circula en redes sociales o lo que algunos medios levantan desde allí puede tomarse como un dato confiable de la realidad. Además, sostuvo que el debate en torno a las jubilaciones se da en un contexto de permanente búsqueda de equilibrio fiscal, intentando brindar contención a los sectores más vulnerables sin provocar un descalabro económico.

"Respecto a discapacidad, nosotros planteábamos una alternativa que para mí era mucho mejor. Es un texto meramente declarativo, va a depender al 100% de cómo sea la reglamentación. La reglamentación está en manos de un poder ejecutivo que lo conocemos y que no tiene demasiada empatía con la situación de discapacidad. Nuestro proyecto, nuestra nuestro dictamen, planteaba puntualmente las actualizaciones por IPC de las prestaciones y aseguraba mismas, se dieran efectivamente. Nosotros en cámara de diputados planteamos esa postura".

“En cámara de senadores, como era por sí o por no, se apoyó discapacidad y si viene otra vez a consideración, sostendremos la postura, porque entre que haya actualización y no haya, estamos por aunque la ley que salió no es la ideal. Después, moratoria sigue siendo un tema difícil en el cual el kirchnerismo recurre siempre a la misma fórmula, que es la fórmula de que los jubilados que cumplieron con los 30 años de aporte terminen pagando el pato por quienes no lograron hacerlo. Es justo que cuando vos llegues a una edad de jubilación y de agotamiento tal vez de tu capacidad laboral, prestación para enfrentar la la vejez, por supuesto que es justo. Ahora, lo que no es justo es que la terminen pagando otros jubilados, aquello que vos no pudiste por en muchos casos por razones, muy justas y muy entendibles, sostenerlos. Pero no hay justicia en esa distribución de cargas”.

“Porque nosotros consideramos que aquellas personas que no lograron sus aportes, en lugar de una jubilación mínima, debería corresponderle una PUAM, que es una pensión única para la tercera edad, y esa PUAM se debería incrementar en la medida de los años de aporte que hayas tenido. Y de esta manera, que haya una contención y en su caso con esa contención, este, poder enfrentar la situación", resaltó.

"Pero, ¿Cuál es la diferencia entre la PUAM plus o la PUAM con más la proporción que tengas? la diferencia es que la paga otra caja, no la paga la caja jubilatoria. Porque mientras que vos dejes que ese déficit lo asuma la caja jubilatoria estás haciendo que los jubilados que aportaron 30 años compensen a los que no lo hicieron. Y si hay una decisión política y estatal que la hay y que me parece justa de dar esa contención, tiene que venir por otro lado el financiamiento. Porque si no estás estás repartiendo la misma torta por por más porciones más chicas”.

"Entonces, esa es la mirada y no es una mirada de no cobertura, sino que es una mirada más justa de cobertura, para que no sean justamente los propios jubilados los que asuman la carga de esta situación. Y por otro lado, respecto de las jubilaciones, nosotros venimos hace mucho tiempo señalándole al gobierno nacional que tiene que tener una una mirada al respecto de de subir y de acoplar las las jubilaciones a la a la inflación. Fue una discusión del año pasado, quedó quedó pendiente este 7,2%", señaló la diputada nacional.

"Y en el proyecto de ley nosotros nos abstuvimos porque es un proyecto de ley en el cual por generar los financiamientos para este 7,2% más los bonos toca, leyes y recursos en algunos casos, como por ejemplo el fondo fiduciario, en el cual se apalanca el financiamiento de las PyMEs, que no termina siendo realmente significativo al momento de asumir el costo, pero sí afecta. Entonces, digamos, hay una decisión que hay que tomar, hay que tomarla para mí con el gobierno nacional y esa sería la ideal. Pero no se está dando de dar ese aumento con otro tipo de financiamiento o con financiamiento de otra caja. Por eso fue la abstención, porque nosotros entendemos que tiene que haber una adecuación, pero la verdad que la ley, lo que planteaba no era lo que correspondía en en ese sentido”, aclaró.

“Todos los votos se pueden explicar, los votos estaban y uno sabe qué posición tomar. Y por el otro lado, digamos esto de poder hacer equilibrio entre una cosa y la otra. UP (Unión por la Patria) lo que siempre quiere es detonar todo. Entonces, es muy difícil porque atrás de estos posicionamientos muchas veces está la voluntad de hacer política permanentemente con temas sensibles, sin importarle si después va a estar la plata para realmente cubrir esa situación o sin importarles tampoco si eso después va a terminar impactando en inflación, que se va a terminar comiendo o diluyendo esa mejora. Entonces, uno plantea soluciones reales que suelen ser las más difíciles de tomar y las menos populares por ser menos demagógicas. Pero la realidad es que estar en esa posición sin pensar cómo vamos a enfrentar también otros desafíos, no es responsable”.

“Nosotros en todos los casos trabajamos los temas, teníamos alternativas. No tuvimos éxito en nuestra alternativa y cuando puesto por sí o por no, en el senado salió la votación en ese sentido. Así que, digamos, es parte también de la consecuencia de no tener presupuesto. Y también es muy llamativo que los espacios que hoy se embanderan con estas causas, en su momento, cuando eran gobiernos, no hayan dado una solución. Porque el tema de las pensiones por discapacidad desde el 20 veintiuno están congeladas. Y durante todo el gobierno de Fernández, a todos los que vos escuchás tan abanderados no hablaron nada de esto. Entonces, me parece que es importante tener memoria y me parece que también es importante decir la verdad y ser responsable y no ser demagógicos según donde estés parado, que es lo que la mayoría de los que ahora embanderan no se rasgan las vestiduras han hecho en estos últimos 10 años”, señaló Romero.

DESPIERTA CHUBUT Y LA LIBERTAD AVANZA

Sobre las supuestas alianzas, la legisladora remarcó que “la realidad es que con con nuestro partido, salvo en provincia de Buenos Aires, no ha hecho ninguna alianza electoral por ahora. Nosotros siempre prácticamente desde un inicio, descartamos la posibilidad de una alianza con con La Libertad Avanza. De hecho, en algún momento se generó una mesa donde se puso a consideración o a disposición un equipo dentro de los cuales estaba yo, para decir, bueno, sí hay que sentarse a a discutir políticas públicas y demás nos sentamos y planteamos cuál es nuestra posición. No hubo interés porque no hay interés de generar consenso ni de generar diálogo. Y cada una de las cosas que que se plantean y se discuten en el congreso, realmente, es muy duro y muy difícil llegar a a consensos. Esa posición fue completamente descartada hace muchos meses y el gobernador Torres fue muy claro al respecto. Despierta Chubut, iba a tener sus propios candidatos y su propia oferta electoral y también su propia posición”.

“Nosotros tenemos una posición independiente de tal vez los dos extremos que pujan, y muchas veces esa posición nos permite también poner en agenda cuestiones de nuestra provincia y gestionar, digamos, beneficios para nuestra provincia. La compensación de deudas Chubut fue la primera en ampliarlo y la primera en tener un éxito en ese sentido, y hoy podemos decir, a partir de septiembre se va a licitar la ruta 40 para que podamos arreglarla con fondos, provinciales. Nosotros logramos, la eliminación de los aranceles a los polímeros. Nosotros venimos logrando también la garantía soberana para poder generar endeudamiento para la obra del acueducto”, recordó.

“Empezamos ya la obra del Senguer para para poder justamente, cuidar todo lo que tiene que ver con el caudal de agua del que se alimenta el Muster y del que nos alimentamos, este, más de cuatro localidades. Todo eso tiene que ver con sentarse, con gestionar y con hacer un movimiento de pinzas también desde el congreso. Todo ese trabajo se viene haciendo y yo la verdad estoy muy conforme con ese trabajo y es completamente distinto, mucho más desafiante, pero también mucho más gratificante poder trabajar de la mano de un gobernador, de un gobierno provincial, donde está mucho más claro el norte, donde está mucho más claro para qué estás ahí y la importancia de cada uno de de los votos y de las posiciones que uno defiende”, concluyó.