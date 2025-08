La diputada nacional Ana Clara Romero cargó duramente contra el peronismo local por el uso político de la crisis económica y social que atraviesa el país y la provincia, con pérdidas de puestos de trabajo, especialmente en el sector petrolero.

En una entrevista con SetaTV, Romero, que encabezará la lista del frente Despierta Chubut para renovar su banca en la Cámara Baja en las elecciones de octubre, aseguró que duurante los años del gobierno de Alberto Fernández, el peronismo no activó el funcionamiento de la Comisión de Energía para tratar los problemas que le hacían perder competitividad a la industria petrolera.

“Ahora vienen a hablar de crueldad. Lo cruel es lo de ellos que hacen campaña con las desgracias de la gente y con el momento difícil que estamos pasando. Y cuando tuvieron la oportunidad de dar una respuesta, eligieron no darla”, disparó Romero en uno de los tramos más duros de la entrevista.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La diputada remarcó además que su candidatura está vinculada con el trabajo que realiza en forma conjunta con el gobernador Ignacio “Nacho" Torres. “Estoy absolutamente consustanciada con el equipo de gobierno, con la transformación que se está haciendo en la provincia. Cando vos tenés la convicción de que hay que ir por un camino, en ese camino todos somos piezas o partes que en algún momento tenemos que ocupar lugares”, señaló al asegurar que no dudó al recibir el llamado del mandatario para encabezar la lista, acompañada del vicegobernador Gustavo Menna.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Como ejemplo de ese trabajo conjunto, detalló las negociaciones que se llevaron a cabo en la redacción de la Ley de Hidrocarburos. “Vaca Muerta quería otra redacción del artículo 5 y fue plantarse y estar. Y el único gobernador que fue y se sentó en esa discusión cuando llegó el momento de cerrar la firma fue Nacho. Eso fue porque estábamos ahí scrum, atentos a ver qué estaba pasando y y no la dejamos pasar. Vos necesitás eso en el Congreso”, remarcó.

Por último, afirmó que los cinco diputados que representan a Chubut deben estar concentrados en trabajar por los problemas de la provincia. “Estoy convencida de los temas hay que estudiarlos. Estoy convencida de que la la diatriba para la tribuna no sirve. Estoy convencida que es un momento muy difícil donde hay que tener la cabeza muy fría. Tal vez no sea un momento para estar metiendo goles todo el tiempo, sí para estar pensando y viendo cómo salimos de situaciones muy complicadas que vienen de mucho tiempo y yo hasta ahora no he visto a nadie que tenga la fórmula mágica”, concluyó.