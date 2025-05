Ana Clara Romero: "Treffinger habla muy suelto de la cuenca, entonces, que explique por qué se va YPF"

La legisladora nacional por Chubut, Ana Clara Romero, se refirió a las declaraciones de César Treffinger, luego de que el diputado arremetiera contra el Gobierno Provincial y los intendentes por la situación de la Cuenca del Golfo San Jorge. El presidente de La Libertad Avanza aseguró que "hay que dejar de mentirle a la gente, y tener un plan".

"Treffinger habla muy suelto de la cuenca, entonces que explique por qué se va YPF y qué hizo el Gobierno Nacional para evitarlo o compensarlo", dijo Romero y calificó a Treffinger como "un irresponsable que no entiende la realidad de su propia provincia, la que visitó dos o tres veces mientras se dedicaba a legislar a través de las redes sociales, que es lo que hizo durante un año y medio".

La diputada nacional además sostuvo que “la realidad es que YPF dejó las cuencas convencionales por una decisión del Gobierno Nacional, y nosotros enfrentamos la situación con todo lo que ello significa, sin echar culpas y buscando cuidar a los chubutenses, frente a una decisión que se nos impuso sin plan de contención alguno”.

En este sentido, recordó que "Ignacio Torres asumió al frente del gobierno de Chubut en una situación delicadísima, con una tremenda deuda en dólares y otra con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), y sin margen. A todo ello se sumó la salida de YPF, el contexto internacional, la baja en el precio del barril y todo lo enfrentamos en absoluta soledad."

"Nosotros somos los que peleamos porque nuestro compromiso está en sacar adelante la provincia como sea. Los que nos esforzamos para acompañar un gobierno con el que tenemos muchas diferencias y que claramente no tiene una mirada federal, fuimos nosotros. Lo hicimos para que no 'chocaran la calesita', ya que estamos todos en el mismo barco. Si le va mal a la Argentina, le va mal a Chubut, algo que Treffinger evidentemente no entiende."

Por otra parte, Romero aseguró que "los kirchneristas, los anteriores gobiernos peronistas y aquellos que llevaron a la decadencia de Chubut y que estuvieron en sintonía con el Gobierno Nacional de Alberto y Cristina, no previeron nada para evitar o ralentizar el declive de la Cuenca, tampoco para dar alternativas productivas a la región. El Gobierno Nacional no nos mira ni nos da herramientas para salir adelante; somos nosotros los que peleamos por los regímenes de promoción de cuencas maduras y por la Ley de Hidrógeno Verde."

En este marco se preguntó: "¿Qué hacen ellos para que a Chubut le vaya mejor? ¿Qué hacen por nuestros puertos, por nuestras rutas, por nuestra infraestructura de transporte de energía y por nuestra provisión de agua? Nada, mientras seguimos exigiéndoles respuestas."

"Una falta de respeto hacia los chubutenses"

Finalmente, la legisladora advirtió que "es una falta de respeto hacia los chubutenses, y especialmente hacia los comodorenses, y de una hipocresía enorme venir a hablar livianamente de la Cuenca después de habernos soltado la mano y de no haber dado contención alguna para poder atravesar este desafío", señalando que "estamos saliendo solos, con creatividad, con orden fiscal, generando confianza en base a todo lo que Chubut tiene para dar".

"Si Treffinger tiene algo real para aportar, que lo explique y lo ponga sobre la mesa, y sino que se mantenga en el silencio cobarde que sostuvo durante este año y medio, mientras que éramos otros los que dábamos las peleas, las explicaciones y poníamos la cara por la provincia: con compromiso y entendiendo que desde el Congreso tenemos el deber de representar a todos los chubutenses, a los que nos votaron y a los que no; esto es algo que el diputado parece no entender, y en su lugar continúa jugando a ser bufón de la Casa Rosada, mientras que todos los chubutenses hacemos el trabajo que él no hace, que es pelear día a día por el bienestar de nuestra provincia", concluyó de manera contundente Ana Clara Romero.