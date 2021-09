Previo a la reunión con Ignacio Torres -su compañero de fórmula para el Senado- y Gustavo Menna -el adversario en las últimas PASO-, la actual concejal explicó por qué la boleta de diputados nacionales sí podrá integrarse con el pre candidato de la segunda lista más votada, pero no así para el Senado.

“No es un impedimento político, sino jurídico, porque la ley establece que la categoría del Senado no se puede modificar en relación a la boleta que se presentó en las PASO, pero sí lo permite para Diputados”, aclaró.

“No es algo que se puede modificar con un reglamento de alianza, sino que ya está establecido normativamente de este modo, hay un principio establecido que impide modificar la boleta en la categoría de senadores”, indicó.

“No todo es voto castigo: en Chubut el mensaje es más contundente”

“No sé si estamos sorprendidos, esperábamos que nos fuera bien, lo veíamos con el informe de los fiscales y de las mesas testigo, pero de alguna manera no esperábamos esta contundencia”, dijo en relación al triunfo de Juntos por el Cambio en casi toda la provincia, además de consagrar a su lista como la ganadora para participar de la elección general el próximo 14 de noviembre.

Ante la pregunta de si se vieron favorecidos con una ola nacional de descontento hacia el gobierno de Alberto Fernández, o si hubo componentes de descontento en la provincia para canalizar la opción hacia su lista, evaluó:

“Es una conjunción, no creo que sea sólo un voto castigo, no todo al menos. Hay una parte que seguramente tiene que ver con el enojo y otra por haber podido transmitir que había una alternativa, una esperanza para construir algo diferente y es la opción que pudimos construir, dentro de Juntos por el Cambio, con Nacho Torres. Yo recibo mensajes no sólo de personas afines a nuestro espacio, sino también de otros partidos que me dicen ‘está bueno que no ganen siempre los mismos’. Hay también un voto que estaba buscando algo diferente y pudimos darles esa opción”.

Para Romero, “hay una ola de descontento nacional, pero es obvio que Chubut tiene un ingrediente mayor por dos cosas: primero porque la situación de la provincia es muy delicada desde hace muchos años, desde antes de la pandemia, donde vivimos las consecuencias de una mala gestión tanto del gobierno nacional como provincial, con los pagos escalonados y el deterioro de todos los servicios. Por otro lado, desde mucho tiempo han gobernado en la provincia las fuerzas peronistas o pan peronistas, por lo que el mensaje es mucho más contundente. Además de la alegría y el agradecimiento que sentimos, esta elección hacia nosotros es una gran responsabilidad para respuesta a los chubutenses que nos eligieron, a los que vieron que hay otra posibilidad de poner un voto de confianza por gente que no tiene vinculación con nada de lo que viene ocurriendo en Chubut”.

“Ganar Comodoro es histórico”

Ante la consulta de cuál fue la localidad con la que más se sorprendieron por su voto, respondió:

“Fue bastante parejo, porque los resultados fueron buenos en todos los lugares. Creo que como hecho histórico, Juntos por el Cambio ganó en Comodoro Rivadavia y es algo para nosotros muy importante, es un mensaje muy fuerte más allá de hubo un solo período desde la vuelta de la democracia, con el Dr. Aubía, en el que pudo gobernador el radicalismo, hace más de 20 años. Es un hito porque hace tiempo que una fuerza no peronista no ganaba. Es un mensaje enorme. Y en el resto de la provincia ganamos Esquel, Trelew, un montón de ciudades donde el peronismo ha sido históricamente muy fuerte”.

Ante la pregunta de si en 2023 insistirá por la Intendencia de Comodoro, respondió:

“Ahora tengo la cabeza puesta en el 2021, estoy participando para construir una opción diferente para los chubutenses y romper con la hegemonía, porque eso no nos hace bien a ninguno. El equilibrio del poder es importante, debemos dar estos debates al momento de plantear las estrategias. Cuando la balanza está muy desequilibrada es una pena, porque en el camino se pierden muchas voces y muchas inteligencias que pueden aportar a pensar una provincia distinta. A mí me entusiasma que hayamos ganado en todos lados, menos en Florentino Ameghino. Hay que acercarse a hablar y escuchar a todos, hay un montón de gente que está pensando distinto ojalá que podamos construir una provincia mejor”.